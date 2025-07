Biodiversità a Polcenigo, conclusi i sei sottopassi salvavita per anfibi

Si sono conclusi nei tempi previsti, all’inizio di luglio 2025, i lavori per la realizzazione di sei sottopassi per anfibi lungo la strada regionale 29, nella località Santissima del Comune di Polcenigo. Un intervento strategico, dal grande valore ecologico e ambientale, promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e coordinato dall’Ente di decentramento regionale di Pordenone.

Un’opera che coniuga infrastruttura e ambiente

«Si tratta di un intervento emblematico – spiega Cristina Amirante, assessore regionale a Infrastrutture e territorio – che dimostra come le opere pubbliche possano essere realizzate in perfetta armonia con la tutela degli ecosistemi. Questi sottopassi non solo proteggono la fauna anfibia, ma aumentano anche la sicurezza degli automobilisti».

Il progetto, chiamato “P551 – Interventi necessari alla mitigazione della problematica inerente l’attraversamento stradale di piccoli anfibi”, ha visto la realizzazione di sei tunnel in cemento armato, ciascuno lungo circa 9 metri, accompagnati da barriere fisse lungo entrambi i lati della strada. Un investimento complessivo di 440mila euro, di cui 200mila provenienti da fondi regionali e 240mila da risorse residue dell’Edr di Pordenone.

Protezione per rospi, salamandre e tritoni

La zona interessata, tra il km 24+500 e il km 24+800 della SR PN 29, era nota come punto critico per la migrazione stagionale degli anfibi (rospi, rane, tritoni, raganelle, salamandre e altre specie) verso il biotopo naturale Palù di Livenza, area protetta di grande pregio ecologico e vicina al sito palafitticolo Patrimonio Unesco. Grazie ai sottopassi e alle barriere di guida, oggi è garantito un corridoio ecologico che riduce notevolmente la mortalità stradale della fauna locale.

Questo intervento rientra nel quadro delle azioni previste dalla legge regionale 13/2021, mirata a favorire soluzioni infrastrutturali integrate con l’ambiente naturale, sostenendo concretamente la biodiversità locale e la sicurezza pubblica.

