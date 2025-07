Scappa dai carabinieri e si schianta: muore 23enne di Pordenone

Un grave incidente si è verificato martedì 15 luglio in via Corrado Gini, nella frazione di San Giovanni a Motta di Livenza (TV). Protagonista della tragedia un giovane di 23 anni residente a Pordenone, alla guida di un’Alfa Romeo. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di eludere un posto di blocco dei carabinieri, innescando un inseguimento ad alta velocità.

L’auto si ribalta e si schianta contro due platani

Durante la folle corsa, il giovane ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato più volte prima di terminare la sua corsa contro due platani a bordo strada. L’impatto è stato violentissimo e l’auto è andata completamente distrutta. La scena dell’incidente ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Soccorsi immediati, ma il giovane muore durante il trasporto

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118, supportati da un elicottero decollato da Treviso, nel tentativo disperato di salvare la vita al giovane. Purtroppo, nonostante le manovre di soccorso, il ragazzo è deceduto durante la corsa in ospedale. Le operazioni sono state seguite anche dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo dell’incidente ritrovati panetti di hashish

Durante i rilievi eseguiti dai carabinieri e dalla polizia locale, sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish sul luogo dell’incidente. Un particolare che potrebbe indicare il motivo della fuga del giovane e che ora sarà oggetto di ulteriori indagini per chiarire le circostanze e verificare eventuali responsabilità o coinvolgimenti più ampi.

