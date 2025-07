Paura a Paderno: auto si ribalta in rotonda, salve due ragazze

Attimi di paura nella tarda serata di domenica 13 luglio a Paderno di Premariacco, dove un’autovettura con due giovani ragazze a bordo è uscita di strada mentre affrontava una rotonda lungo via Maggiore. Erano circa le 22.30 quando il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finito ribaltato su un fianco, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento rapido dei Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli, che hanno dovuto agire con grande prontezza. Per raggiungere il veicolo incidentato, posizionato in un’area difficilmente accessibile, è stato necessario abbattere alcuni alberi. Una volta aperto un varco, i pompieri hanno provveduto a liberare le due occupanti rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo.

Le condizioni delle due ragazze

Nonostante la spettacolarità dell’incidente, le due giovani erano coscienti all’arrivo dei soccorsi. Sono state subito affidate alle cure del personale sanitario della SORES, che ha effettuato i primi controlli sul posto. Fortunatamente, non presentavano ferite o fratture visibili, ma per sicurezza sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti.

Indagini in corso sulla dinamica

I Carabinieri della stazione di Pulfero, intervenuti anch’essi sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero coinvolti altri veicoli e si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma. Le condizioni del manto stradale e la velocità alla quale veniva percorsa la rotonda sono elementi al vaglio degli inquirenti.

