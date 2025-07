Despar e Regione FVG insieme per i giovani: nasce il progetto Study&Work

Formazione gratuita, contratto di apprendistato e un lavoro assicurato: sono questi i pilastri del progetto “Despar Study&Work”, presentato oggi a Trieste dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen. L’iniziativa si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni residenti in Friuli-Venezia Giulia, offrendo loro un percorso biennale completamente finanziato per ottenere una qualifica tecnico-superiore di quinto livello EQF e un impiego presso i punti vendita Despar.

Un modello formativo innovativo: l’apprendistato duale

Il progetto si fonda sul modello dell’apprendistato duale di terzo livello, che combina in modo sinergico:

Formazione in aula presso l’ ITS Accademia Nautica dell’Adriatico

presso l’ Esperienza pratica in azienda

Lavoro retribuito fin dal primo giorno

I partecipanti saranno assunti da subito con un contratto di apprendistato, percepiranno una retribuzione mensile per l’intera durata del programma e acquisiranno competenze specifiche per ricoprire il ruolo di specialista di reparto, figura chiave all’interno dei supermercati Despar.

Regione e imprese insieme per un nuovo modello occupazionale

L’assessore Rosolen ha evidenziato come questa iniziativa rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato: «Stiamo immaginando un nuovo modello occupazionale. Investire in percorsi come questo significa puntare su giovani e territori, offrendo prospettive concrete in un contesto dove spesso si registra un basso livello di contrattualizzazione».

Rosolen ha inoltre sottolineato l’importanza del legame tra formazione e impresa e ha ringraziato Despar per il suo impegno nel valorizzare il made in Friuli-Venezia Giulia, ora esteso anche alla formazione professionale dei giovani.

ITS protagonisti della crescita territoriale

Durante la presentazione, è stato ribadito anche il ruolo strategico degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Sebbene nati in ritardo e inizialmente poco integrati con il sistema scolastico tradizionale, oggi rappresentano un punto di riferimento per l’occupazione giovanile.

In particolare, i quattro ITS attivi in Friuli-Venezia Giulia si distinguono a livello nazionale per:

Alta attrattività

Bassa dispersione

Tasso di inserimento lavorativo superiore al 90%

Un impegno reciproco per il territorio

Il progetto ‘Despar Study&Work’ è molto più di un percorso formativo: è un patto tra giovani, istituzioni e imprese per costruire un futuro professionale solido e qualificato. Come ha concluso l’assessore Rosolen, «assumere un impegno con un giovane significa investire concretamente nel futuro del territorio».

