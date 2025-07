Turismo, Collio +12,5%: ora investimenti sugli alberghi a 4 stelle

Il Collio segna un importante incremento del turismo: nei primi sei mesi di quest’anno, infatti, l’afflusso di visitatori è cresciuto del 12,5%. Ad annunciarlo è stato Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive e turismo, durante un incontro a Cormons con amministratori locali e imprenditori del territorio.

Nuovi alberghi a 4 stelle per attrarre turisti di qualità

Per sostenere e rafforzare ulteriormente la crescita turistica della zona, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha lanciato una nuova misura economica destinata a favorire la nascita di alberghi a 4 o più stelle. Il bando, con un investimento minimo privato richiesto di 4 milioni di euro, prevede contributi pubblici fino al 30% per le aree montane e fino al 20% per gli altri Comuni, con un tetto massimo di 2,5 milioni di euro.

Comuni del Collio inclusi nella nuova misura

Tra le novità più significative di questa misura, vi è l’inclusione dei Comuni della Comunità del Collio, che si aggiungono alle città Unesco (Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova) e agli ex capoluoghi di provincia. La dotazione iniziale del bando è di 10 milioni di euro, con apertura prevista entro la fine dell’estate.

Qualità, sostenibilità e turismo esperienziale: il futuro del Collio

Il Collio si distingue per rispondere a una domanda turistica sempre più attenta alla sostenibilità e all’esperienza autentica, con costi più accessibili rispetto alle grandi città. La Regione punta inoltre a rafforzare la qualità dei servizi offerti al turista, aumentando visibilità e attrattività del territorio attraverso il marchio Io sono Friuli-Venezia Giulia.

Una nuova legge regionale per commercio e turismo

Bini ha anticipato una riforma strategica del terziario, che unificherà commercio e turismo in una normativa comune, con una dotazione significativa di 134 milioni di euro per il biennio 2026-27. Questa nuova legge intende valorizzare in particolare il turismo lento ed esperienziale, promuovendo strutture ricettive lungo cammini e ciclovie.

Matrimoni e turismo a San Floriano del Collio

Durante l’incontro con il sindaco di San Floriano del Collio, Marjan Drufovka, è emerso come anche il settore wedding sia un volano economico significativo per il territorio, con circa 9mila presenze all’anno. Anche su questo fronte la Regione assicurerà specifici supporti economici per promuovere ulteriormente lo sviluppo turistico e imprenditoriale locale.

