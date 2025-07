Autismo: due nuovi progetti in FVG per scuola e lavoro

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha dato il via a un nuovo intervento nell’ambito delle politiche socio sanitarie rivolte alle persone con disturbi dello spettro autistico. Si tratta del progetto “Sanità pubblica e presa in carico territoriale della vita delle persone di ogni età con disturbi dello spettro autistico”, che introduce due nuove attività strategiche: una per l’inclusione scolastica e l’altra per l’inserimento lavorativo.

Come spiegato dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, l’obiettivo è garantire risposte concrete, efficaci e continuative nel tempo, grazie a un approccio sempre più strutturato e personalizzato, in collaborazione con famiglie e professionisti.

Formazione per assistenti all’autonomia: più inclusione nelle scuole

Il primo progetto, finanziato con circa 96 mila euro e attuato da Arcs, prevede la realizzazione di un corso di formazione presso un ente formativo accreditato. L’obiettivo è formare venti assistenti all’autonomia e alla comunicazione, figure professionali fondamentali per affiancare le scuole nella redazione e attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI).

Riccardi ha sottolineato che “sostenere la scuola con competenze dedicate” è cruciale per rafforzare l’inclusione fin dall’infanzia. Il lavoro in rete tra famiglie, docenti e operatori sanitari rappresenta una garanzia per la costruzione di percorsi educativi su misura e realmente inclusivi per gli alunni con autismo.

Lavoro e autonomia: tirocini e borse per l’inclusione sociale

Il secondo intervento, finanziato con circa 121 mila euro e gestito da Asugi, prevede una sperimentazione di tirocini e borse lavoro per persone con disturbi dello spettro autistico. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con enti del Terzo settore, allo scopo di offrire un accompagnamento personalizzato all’inserimento lavorativo in contesti adeguati e accoglienti.

“Vogliamo offrire opportunità reali di autonomia e inclusione sociale – ha dichiarato Riccardi – anche attraverso l’accesso al mondo del lavoro”. La sperimentazione sarà un importante passo per valorizzare le capacità individuali, superando le barriere che spesso ostacolano il pieno riconoscimento del potenziale delle persone con autismo.

Una sanità pubblica che si prende cura dell’intera vita

Riccardi ha ribadito l’importanza di una sanità pubblica che accompagni le persone lungo tutto l’arco della vita, non solo dal punto di vista clinico, ma anche sociale ed educativo. L’integrazione tra i servizi sul territorio è fondamentale per una presa in carico globale e per promuovere una reale inclusione della persona in ogni fase della vita.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook