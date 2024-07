Palmanova, una piazza in Volo

PALMANOVA – Oramai è un classico dell’estate: ci sono gli eventi del solstizio, le serate nelle quali si brinda alle stelle cadenti, il ponte di Ferragosto e… il concerto de Il Volo in Piazza Grande a Palmanova.

Quarta volta per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che sembra ieri quando erano ospiti poco più che bambini da Bruno Vespa e invece sarà mercoledì 31 luglio con inizio alle 21.30 nel salotto buono della città palmarina.

Il trio, ispirato allora alle gesta dei più che leggendari Carreras – Domingo – Pavarotti (in rigoroso ordine alfabetico, anche se è inutile negarlo come il nostro favorito fosse l’indimenticabile Big Luciano), festeggia i quindici anni di grandi concerti estivi; quelli di carriera sono naturalmente di più e quelli di amicizia di più ancora.

Ma se la loro performance sarà uno degli eventi di punta, l’estate qui è già partita col botto, come si suol dire. “Coinvolgente il concerto di Elio e Le Storie Tese, un gruppo di musicisti fantastici che continua a divertire e soprattutto a divertirsi sul palco!” come ci racconta Silvia Savi, Assessore a Cultura, Turismo e Attività Produttive della città stellata, intercalando “il campionato mondiale di softball nella vicina Castions di Strada poi è stato un ulteriore volano per l’evento e sul palco Elio e i suoi hanno inscenato divertenti gag ispirate al mondo del batti e corri, sempre gradite dal pubblico!”

“Due ore di concerto, duemila persone” sottolinea l’assessore “e per Umberto Tozzi (25 luglio) ne aspettiamo ancora di più! E poi sarà la volta di una leggenda della musica leggera italiana, i mitici Ricchi e Poveri (27). A concludere gli amici de Il Volo mercoledì 31: li chiamo amici perchè non è certo la prima volta che vengono qui da noi, mi dicono essere molto legati alla nostra città e sono ormai di casa. Come se non bastasse ci portano anche fortuna” rincara la Savi “perchè suonarono la sera prima – la ricordo come se fosse ora – che ci arrivasse la notizia da Cracovia inerente al riconoscimento UNESCO, città patrimonio assieme alle opere di difesa veneziana, un momento straordinario per noi!”

Ma soprattutto Palmanova è un polo di attrazione eventi che richiama turisti anche da fuori regione, spinti anche dalla suggestiva storia e dalla particolare (anzi unica!) pianta della città. Tra i ricordi le diecimila persone, perlopiù giovanissimi, per Sfera Ebbasta, Ben Harper, Zucchero, i King Crimson e tanti ospiti dalle vicine località di villeggiatura così come da Trieste, dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Austria

“Quest anno infine c’è una bella collaborazione con l’Università Udine e con la Net per un progetto che si chiama Zero waste e sostenibilità turistica, mirato al controllo della raccolta differenziata durante i grandi eventi nel quale gruppi di ragazzi sono formati per accompagnare il pubblico a smaltire correttamente i rifiuti e distinguere plastica da finta plastica biodegradabile. Il progetto, che punta a coinvolgere i giovani, è coordinato dal Vicesindaco con delega all’ambiente Luca Piani” conclude l’assessore dandoci appuntamento naturalmente in Piazza Grande.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook