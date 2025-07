Udine contro le zanzare: disinfestazioni e kit ecologici gratuiti

Anche per l’estate 2025, il Comune di Udine è in prima linea nella lotta contro la proliferazione delle zanzare, con un piano d’azione che combina disinfestazioni programmate e coinvolgimento diretto dei cittadini. Da maggio, è attivo un programma esteso di interventi su oltre 21 mila caditoie e tombini, che proseguirà fino a ottobre.

Accanto a queste azioni, parte anche una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, che potranno ritirare kit gratuiti per il trattamento domestico delle aree a rischio. L’obiettivo è ridurre la diffusione delle zanzare anche in ambito privato, attraverso la prevenzione e l’utilizzo di prodotti ecologici.

Parola all’assessora Meloni: “Una città più vivibile”

«Distribuire i kit e informare i cittadini – commenta l’assessora all’Ambiente Eleonora Meloni – significa rafforzare una cultura della cura condivisa degli spazi in cui viviamo. È un’iniziativa che tutela la salute, migliora la vivibilità urbana e rispetta l’ambiente».

Il Comune propone una strategia partecipata, che mira a rendere ogni cittadino parte attiva nella prevenzione della diffusione delle zanzare.

I banchetti nei mercati di quartiere

Per il terzo anno consecutivo, la campagna antizanzare si traduce anche in una serie di incontri informativi organizzati nei mercati di quartiere, in collaborazione con la ditta Servizi Innovativi. Qui saranno distribuiti opuscoli informativi e kit di compresse ecologiche, da utilizzare in scarichi esterni, grondaie, sottovasi, orti e altri spazi dove può accumularsi acqua stagnante.

Il primo appuntamento sarà sabato 17 luglio nel piazzale della Chiesa di Sant’Osvaldo, ma lo stand informativo toccherà anche Parco Ardito Desio, Piazza Duomo, Viale Vat e altre zone strategiche della città.

Un’iniziativa all’insegna dell’ecologia

Il progetto punta a una gestione eco-compatibile della disinfestazione, con l’impiego di prodotti ecologici e la progressiva riduzione dell’uso di sostanze chimiche tradizionali. Un approccio che unisce efficacia e rispetto dell’ambiente, nell’ottica di una città più salubre e sostenibile.

Calendario degli appuntamenti

Giovedì 17 luglio – Piazzale Chiesa di Sant’Osvaldo, dalle 8:00 alle 13:00

– Piazzale Chiesa di Sant’Osvaldo, dalle 8:00 alle 13:00 Sabato 19 luglio – Parco Ardito Desio, dalle 8:00 alle 13:00

– Parco Ardito Desio, dalle 8:00 alle 13:00 Giovedì 24 luglio – Piazzale Chiesa di Sant’Osvaldo, dalle 8:00 alle 13:00

– Piazzale Chiesa di Sant’Osvaldo, dalle 8:00 alle 13:00 Giovedì 24 luglio – Piazza Duomo, dalle 16:30 alle 19:30

– Piazza Duomo, dalle 16:30 alle 19:30 Sabato 26 luglio – Viale Vat, dalle 8:00 alle 14:00

– Viale Vat, dalle 8:00 alle 14:00 Lunedì 28 luglio – Piazza Duomo, dalle 8:30 alle 12:30

– Piazza Duomo, dalle 8:30 alle 12:30 Lunedì 1° agosto – Piazza Duomo (campagna regionale), dalle 8:00 alle 15:00

