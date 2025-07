Apre Borgo Live Academy, il cuore creativo che mancava a Gorizia

Con l’inaugurazione ufficiale di Borgo Live Academy, il centro storico di Gorizia accoglie un hub di formazione e produzione culturale destinato a trasformarsi in un vero cenacolo creativo per artisti, cittadini e nuove generazioni. Il palazzo di via Rastello, acquistato da ArtistiAssociati, punta a rilanciare la vita del borgo in vista dell’appuntamento con GO!2025 – Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura.

Il ruolo decisivo delle istituzioni

Il vicegovernatore e assessore alla Cultura Mario Anzil ha definito l’evento «un bel giorno per l’intero territorio», ricordando il supporto strategico della Regione Friuli-Venezia Giulia. Dopo GO!2025, la Regione guarda già al 2027, quando Pordenone diventerà Capitale italiana della Cultura, un binomio «senza precedenti» che accende i riflettori sull’intera Area.

La riqualificazione dell’edificio è stata resa possibile grazie ai fondi del PNRR e al progetto pilota di rigenerazione culturale “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e culture”, sostenuto dall’Unione europea – NextGenerationEU, oltre alle risorse regionali.

Cultura come leva di sviluppo economico

«La cultura genera ricchezza e rende i territori più vivibili», ha ribadito Anzil, lodando la capacità di passare «dal pensiero all’azione» dimostrata da tutti gli operatori coinvolti. Borgo Live Academy diventerà così punto di riferimento per laboratori, residenze artistiche, produzioni teatrali e iniziative aperte alla cittadinanza.

Nuove opportunità per giovani e professionisti

Il progetto, che mette al centro formazione, creatività e inclusione, offrirà spazi attrezzati per workshop, sale prove, coworking e un palco per eventi live. Un’occasione unica per i giovani talenti che potranno crescere senza lasciare il territorio, favorendo la rinascita culturale ed economica di Gorizia e di tutta la regione.

