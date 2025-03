Pordenone pronta a brillare come Capitale italiana della Cultura 2027

La proclamazione ufficiale da parte del Ministero della Cultura di Pordenone come Capitale Italiana della Cultura 2027 rappresenta un traguardo storico che pone la città al centro del panorama culturale nazionale e internazionale.

Le dichiarazioni di Fedriga e Anzil

Il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha commentato con entusiasmo: «Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 è l’ennesima dimostrazione della centralità del nostro territorio. Questo successo ci riempie di orgoglio e saremo pronti a valorizzare tutte le peculiarità e bellezze che abbiamo. Pordenone ospita già realtà culturali di rilievo come Pordenonelegge, il festival del cinema muto e un vivace panorama legato al fumetto. Per questo abbiamo scelto la città anche per ospitare la Fiera Nazionale della Cultura e Creatività, una manifestazione che esalterà le potenzialità imprenditoriali di questo settore».

Mario Anzil, vicegovernatore della Regione con delega alla Cultura, ha sottolineato con forza l’importanza di questa vittoria: «Questa proclamazione rappresenta un’occasione senza precedenti per il Friuli-Venezia Giulia, che si conferma bandiera culturale nazionale ed europea. L’impegno di tutti gli operatori culturali e la grande vitalità del nostro territorio hanno permesso di realizzare un progetto definito “eccellente” dalla giuria ministeriale e votato all’unanimità».

Finanziamenti e opportunità

Con il titolo assegnato, Pordenone riceverà un finanziamento di un milione di euro destinato alla realizzazione dei progetti innovativi contenuti nel dossier di candidatura. La città ospiterà inoltre la Fiera Nazionale della Cultura e Creatività, ulteriore testimonianza delle potenzialità imprenditoriali e creative del territorio.

Visibilità internazionale

Pordenone beneficerà inoltre di una notevole visibilità internazionale, grazie anche alla presenza del Friuli-Venezia Giulia nel Padiglione Italia all’Expo di Osaka, che si svolgerà il prossimo aprile. Questo appuntamento costituirà una vetrina fondamentale per promuovere ulteriormente l’immagine culturale della città e della regione.

Sinergia internazionale con Gorizia e Nova Gorica

La nomina si inserisce in un momento straordinario per la regione, che nello stesso anno vedrà Gorizia e Nova Gorica come Capitale Europea della Cultura, creando una sinergia unica in grado di potenziare ulteriormente l’immagine internazionale della regione.

Il successo è stato reso possibile dal grande impegno degli enti locali, delle associazioni e di tutti gli operatori culturali, capaci di realizzare un progetto che la giuria ministeriale ha definito «eccellente» e approvato all’unanimità.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook