Udine accoglie il cast de “I casi di Teresa Battaglia”

Il cinema si conferma strumento fondamentale per la promozione turistica, come sottolineato dall’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, durante la presentazione della terza stagione della serie TV “I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere”, avvenuta oggi all’Hotel Astoria di Udine. Le riprese continueranno fino al 1 agosto, svolgendosi integralmente nella regione.

Grande soddisfazione per la Film Commission

L’assessore Bini ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla Fvg Film Commission, ringraziandola per aver valorizzato il territorio attraverso importanti produzioni cinematografiche e televisive. Ha annunciato che la Regione stanzierà mezzo milione di euro per il Film Fund nel prossimo assestamento di bilancio, sottolineando l’importanza delle ricadute turistiche legate al cinema e alla TV.

Un cast innamorato del Friuli-Venezia Giulia

I protagonisti della serie, guidati da Elena Sofia Ricci, hanno manifestato grande apprezzamento per il territorio regionale. Ricci ha definito il Friuli-Venezia Giulia “un paradiso” per la sua bellezza naturale e storica. Grande entusiasmo è stato espresso anche dal co-protagonista Gianluca Gobbi, dal regista Kiko Rosati e dalla produttrice Verdiana Bixio, che hanno lodato l’accoglienza e la bellezza delle location scelte.

I luoghi protagonisti della fiction

Le riprese della fiction hanno avuto come protagoniste principali le città di Udine, Aquileia e Cividale del Friuli, insieme agli scorci suggestivi di Magnano in Riviera, San Pietro al Natisone e Reana del Rojale. Grande riconoscimento è stato rivolto anche alla tradizione gastronomica locale, con particolare apprezzamento per il frico, celebrato anche dall’attore Giuseppe Spata.

Una fiction di successo nata dalla penna friulana

Bini ha ricordato con orgoglio che la fiction non è soltanto girata ma anche nata in Friuli-Venezia Giulia, grazie al talento della scrittrice gemonese Ilaria Tuti. Le precedenti stagioni hanno ottenuto un significativo successo di pubblico: 4.834.000 telespettatori (24,8% di share) nella prima stagione e 3.776.000 telespettatori (22,4% di share) nella seconda, contribuendo a promuovere le bellezze regionali in Italia e all’estero.

Un set rispettoso dell’ambiente

L’impatto positivo della produzione si riflette anche nelle scelte sostenibili adottate sul set: un protocollo ambientale ha permesso di minimizzare i rifiuti e di eliminare totalmente l’uso delle bottigliette di plastica durante i 38 giorni di riprese, coinvolgendo 35 professionisti locali e centinaia di persone nell’indotto.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook