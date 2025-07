Superstrada H4 chiusa, piano straordinario per l’Interporto di Gorizia

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato un investimento straordinario di 550mila euro a sostegno dell’Interporto Sdag di Gorizia, destinato a compensare le ripercussioni economiche e logistiche derivanti dalla chiusura temporanea della superstrada slovena H4.

Interventi in due fasi distinte

La chiusura della H4 avverrà in due periodi separati, causando potenziali difficoltà operative al settore logistico goriziano. Il primo blocco di lavori, della durata di 100 giorni, inizierà a metà agosto 2025. Successivamente, il secondo periodo di interventi, previsto per fine luglio 2026, si prolungherà per altri 120 giorni. Complessivamente, la chiusura interesserà sette mesi non consecutivi.

Misure regionali per sostenere Sdag

Come spiegato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, le risorse regionali sono mirate principalmente ad assicurare la continuità operativa di Sdag, senza imporre ulteriori costi agli operatori. Tra le misure previste figura anche la disponibilità gratuita dei parcheggi interni dell’Interporto durante i periodi di chiusura, al fine di mantenere alta l’attrattività logistica della struttura.

Riduzione dei pedaggi autostradali

Un altro intervento significativo riguarderà la riduzione del pedaggio autostradale per i mezzi pesanti sulla tratta fra i caselli di Lisert e Villesse. Questa misura è stata pensata per incentivare ulteriormente l’uso dell’Interporto, riducendo l’impatto economico delle deviazioni obbligatorie durante la chiusura dell’H4.

Trattative con l’Agenzia delle Dogane

La Regione sta inoltre conducendo trattative con l’Agenzia delle Dogane per ottenere un aumento del personale operativo. Questa soluzione garantirà un servizio di sdoganamento più rapido ed efficiente, limitando eventuali ritardi nelle procedure doganali e preservando la competitività logistica dell’area goriziana durante i lavori.

Benefici per l’economia locale

Questi interventi hanno come scopo principale quello di mitigare i possibili impatti negativi della chiusura dell’H4 sul tessuto economico e logistico locale. Con tale provvedimento, la Regione Friuli-Venezia Giulia conferma il suo impegno nel sostenere concretamente gli operatori del settore logistico, cruciali per lo sviluppo economico e commerciale del territorio goriziano.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook