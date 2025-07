Sicurezza antincendio boschivo, la Regione finanzia i kit per i nuovi 115 volontari

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, su proposta dell’assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi, ha stanziato complessivamente 211 mila euro per l’acquisto di nuove dotazioni di sicurezza dedicate ai volontari impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Queste attrezzature saranno destinate ai 115 nuovi volontari, formati nel corso del 2024 e appartenenti a 43 Gruppi comunali del territorio.

Un investimento per la sicurezza del territorio

La decisione arriva dopo numerosi episodi di incendi boschivi verificatisi negli ultimi anni in Friuli-Venezia Giulia, alcuni dei quali particolarmente gravi. “Gli eventi recenti hanno contribuito a sensibilizzare ulteriormente la popolazione sui rischi legati agli incendi boschivi, aumentando significativamente il numero di cittadini interessati a svolgere attività di volontariato nella Protezione civile regionale”, ha sottolineato l’assessore Riccardi.

La necessità di interventi tempestivi

La rapidità degli interventi rappresenta un elemento cruciale per contrastare efficacemente gli incendi boschivi. L’assessore Riccardi ha evidenziato come la Regione si sia impegnata ad agire con tempestività per potenziare ulteriormente il Sistema regionale integrato di Protezione civile, garantendo che i nuovi volontari possano essere operativi fin da subito e in totale sicurezza grazie ai kit forniti.

Formazione e dotazioni: binomio essenziale

La formazione specifica è ritenuta indispensabile per l’iscrizione dei nuovi volontari nelle squadre antincendio boschivo, ed è parte integrante degli impegni economici e programmatici che ciascun Comune deve assumere. “Fornire ai volontari i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati è un’azione che non può attendere, poiché permette loro di operare immediatamente in sicurezza”, ha aggiunto Riccardi.

Ruolo strategico dei volontari

Il ruolo dei volontari rimane strategico nella gestione delle emergenze legate agli incendi boschivi, e la Regione Friuli-Venezia Giulia conferma il proprio impegno nel sostenerli con risorse e strumenti adeguati, tutelando così sia il territorio sia chi lo difende quotidianamente.

