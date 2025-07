TEC4I FVG al fianco di micro e piccole imprese per semplificare l’accesso ai contributi regionali

TEC4I FVG, società specializzata in servizi e consulenza per l’innovazione aziendale nel Nord-Est, potenzia il proprio impegno a sostegno delle micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia. Obiettivo principale è semplificare l’accesso alla finanza agevolata, offrendo servizi su misura per aiutare le aziende a ottenere i contributi previsti dal bando regionale Art.100 L.R. 29/2005 e ART. 14 L.R. 21/2003.

Bando Art.100: contributi per crescita e innovazione

Dal 15 aprile al 15 dicembre 2025, le micro e piccole imprese regionali attive nei settori del commercio, turismo e servizi potranno accedere fino a 37.500 euro di contributo a fondo perduto. Il finanziamento è destinato a progetti di investimento per l’ammodernamento, digitalizzazione, rinnovo di impianti, adeguamento normativo e miglioramento dell’accessibilità.

TEC4I FVG offre un supporto tecnico specializzato nella preparazione delle domande di contributo, mirato soprattutto a progetti che superano i 30.000 euro di investimento. Questo servizio comprende:

Analisi e definizione delle spese ammissibili;

Predisposizione accurata della domanda;

Gestione completa del progetto;

Rendicontazione finale delle attività finanziate.

Stefano Casaleggi, presidente di TEC4I FVG, sottolinea: «Affidarsi a un referente esperto è il primo passo per cogliere appieno le opportunità offerte dai contributi pubblici. Il nostro scopo è evitare errori e permettere alle imprese di sfruttare i bandi come strumenti concreti di crescita».

FIN4I: un accesso semplificato alle opportunità di finanziamento

Parallelamente all’assistenza specifica per il bando Art.100, TEC4I FVG mette gratuitamente a disposizione, in modalità free trial, la piattaforma digitale FIN4I, ideata per monitorare facilmente i bandi più adatti allo sviluppo aziendale.

La piattaforma FIN4I consente alle imprese di accedere rapidamente e in modo mirato alle opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee. Grazie a schede sintetiche e costantemente aggiornate, gli utenti possono identificare i contributi più idonei senza dover navigare attraverso numerosi siti istituzionali. Inoltre, la piattaforma offre un servizio di consulenza integrato, disponibile su richiesta.

«Con FIN4I puntiamo a rendere la finanza agevolata una vera e propria leva strategica», afferma Casaleggi, «superando gli ostacoli burocratici e facilitando una pianificazione consapevole dello sviluppo aziendale».

