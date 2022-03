Automotive Lighting, Shaurli (Pd): “Giunta Fedriga riveda le priorità per il Friuli Venezia Giulia”

TOLMEZZO – “La a cassa integrazione di 837 dipendenti all’Automotive Lighting di Tolmezzo, i segnali allarmanti delle Ferriere Nord e dell’Abs, solo per citare i casi più eclatanti e recenti, impongono alla giunta Fedriga di fermarsi, ascoltare e rivedere completamente le priorità della Regione”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che la Automotive Lighting di Tolmezzo (Udine) ha annunciato la cassa integrazione per 837 lavoratori tra operai e impiegati, dal 14 marzo al 9 aprile, per rallentamenti di produzione legati al conflitto russo-ucraino.

«Ci sono in giro assessori in campagna elettorale precoce, pullulano ‘fotine’ sui social – aggiunge Shaurli – la politica svolga mai come ora il proprio ruolo. Siamo in una situazione potenzialmente durissima, dalle conseguenze ancora da decifrare . Si lavori per coinvolgere tutti, per un confronto serrato e concreto come l’emergenza richiede, si facciano scelte nuove e coraggiose. Dare risorse per consenso non è mai lungimirante, ma in questo caso sarebbe delittuoso. I fondi europei, il bilancio regionale non possono essere utilizzati come se, dopo una pandemia, non ci fosse una guerra a poche ore da noi”.