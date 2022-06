Festeggiato in piazza Libertà l’anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri

UDINE – Un’occasione per dire ancora una volta grazie a chi difende le nostre democrazia e libertà, garantendo la pace sociale, in un periodo fragile per questi valori. Questo il messaggio che l’assessore alle Autonomie locali e Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha rivolto all’Arma dei Carabinieri a margine della cerimonia per il 208° anniversario della sua fondazione che si è svolta in piazza Libertà a Udine.

L’assessore, in rappresentanza della Regione, ha ribadito come i Carabinieri garantiscano la pace sociale, che è la natura stessa di questa democrazia e svolgano il proprio servizio non solo nelle comunità locali ma anche all’estero, diventando così baluardo di pace anche nelle missioni accanto alle forze dei Paesi alleati.

Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessore alle Finanze, Barbara Zilli, che ha invece rivolto un pensiero alle ragazze e ai ragazzi dell’Arma dei carabinieri, in servizio e in quiescenza, che sono da sempre un orgoglio per tutti, sinonimo di sicurezza e di pace anche nei momenti più complicati della quotidianità.

Messaggio di vicinanza anche da parte dell’assessore alle Infrastrutture che ha sottolineato l’impegno dei Carabinieri nella tutela del territorio e il loro fondamentale presidio alla sicurezza delle nostre strade.

In mattinata a Trieste, anche l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, ha preso parte alle cerimonie nel capoluogo. Oltre a esprimere ringraziamento e riconoscenza per il servizio prestato l’assessore ha richiamato l’impegno dei Carabinieri come forza di polizia ambientale, un compito riconosciuto oggi dal Presidente della Repubblica, che ha assegnato la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera di Guerra, per le azioni sviluppate a tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.