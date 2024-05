Friuli DOC compie trent’anni: svelata la nuova immagine

UDINE – Tre lettere che, da trent’anni, rappresentano un intero territorio. Friuli DOC è la più grande manifestazione dedicata all’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Nato nel 1994, questo evento ha saputo attrarre sempre più partecipanti, mettendo in mostra le eccellenze regionali nelle vie e nelle piazze di Udine, arricchendosi e rinnovandosi anno dopo anno.

Friuli DOC celebra i prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia, dai vini friulani ai salumi, con particolare attenzione al prosciutto di San Daniele, al Montasio e agli altri formaggi della tradizione, alla Gubana e ad altre specialità locali. Questi prodotti costituiscono l’offerta enogastronomica dell’evento, che attira centinaia di migliaia di persone da tutta Italia e dai paesi confinanti.

La nuova immagine di Friuli DOC e luoghi simbolo di Udine

La nuova immagine di Friuli DOC è stata presentata insieme al sito ufficiale dell’evento, che accompagnerà la manifestazione nei mesi precedenti e durante il suo svolgimento, previsto per il secondo fine settimana di settembre. Questa nuova immagine unisce le tre lettere iconiche (D, O, C) alle illustrazioni delle eccellenze enogastronomiche friulane e dei luoghi simbolo di Udine.

Tra le immagini rappresentative spiccano la Torre dell’orologio di Piazza Libertà, il Duomo, l’Arco Bollani, il Castello di Udine, la chiesa di San Giacomo, la fontana di Piazza Libertà e la Loggia del Lionello. Accanto a questi simboli storici si trovano le eccellenze della tavola friulana: il vino bianco, i salumi, il frico con la polenta, i formaggi, l’uva a bacca scura per i vini rossi, il pesce e i prodotti del mare.

Atmosfera di festa

Il clima di allegria è il secondo fil rouge della nuova immagine di Friuli DOC. Colori vivaci e accesi testimoniano un’atmosfera di festa e divertimento che caratterizza l’evento, in particolare in occasione del suo trentesimo anniversario. Questa atmosfera gioiosa è destinata a essere la cornice della manifestazione di settembre, con un look accattivante che riflette lo spirito dell’evento.

La prima novità è la nuova comunicazione grafica, che riflette l’importanza di Friuli DOC come evento centrale dell’anno per Udine e il Friuli. L’obiettivo è restituire l’immagine di una città festosa e conviviale, che nell’ultima edizione ha registrato un aumento delle vendite dei piatti, delle bevande e dei prodotti tipici tra il 15% e il 20%, come ha comunicato l’amministrazione comunale.

Futuro ambizioso

Palazzo D’Aronco intende accompagnare la comunicazione di Friuli DOC nei prossimi due anni con un processo comunicativo ambizioso, volto a fare un salto di qualità all’evento. La prospettiva è quella di attrarre flussi turistici dai paesi confinanti e sempre più visitatori da tutta Italia, consolidando Udine come capitale storica del Friuli e punto di riferimento per la scienza e la tecnica dell’enogastronomia regionale.

Friuli DOC si prepara quindi a festeggiare il suo trentesimo anniversario, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica all’insegna del buon gusto, della tradizione e dell’allegria. Un appuntamento imperdibile che continua a crescere e a rinnovarsi, confermandosi come l’evento enogastronomico più importante della regione.

