Oasi dei Quadris di Fagagna: Legambiente contraria alla trasformazione in giardino zoologico

FAGAGNA – Legambiente Fvg ha in corso la formazione di un proprio circolo territoriale nell’area del Friuli collinare e per questo ha seguito nei mesi scorsi la situazione critica in cui versava l’Oasi dei Quadris di Fagagna, con visite all’Oasi stessa, verifica di pareri e relazioni tecniche, incontri sia con l’amministrazione comunale che con l’associazione di volontari che ha gestito in convenzione l’Oasi. Legambiente ha quindi potuto riscontrare che la realtà esistente, pur avendo ottenuto nel tempo conferma di essere un punto di attrazione per visitatori e scolaresche e in grado di promuovere l’identità del territorio, non aveva più le finalità originarie di reintrodurre le cicogne e studiare l’ibis eremita.

L’introduzione di altre e numerose specie di anatidi e di testuggini, pur ovviamente ampliando “l’offerta” per i visitatori ha provocato nel tempo, come documentato da pareri tecnici, una sovrappopolazione eccessiva dell’Oasi e alcuni “danni collaterali” come l’ibridazione delle specie presenti. Legambiente quindi condivide la necessità, positivamente avviata dal Comune, di riconsiderare il progetto e la gestione dell’Oasi, tenendo presenti e facendo convivere ricerca scientifica, reintroduzione e salvaguardia delle specie, fruizione didattica e ricreativa, come già accade in altre aree protette presenti in regione. Legambiente però non condivide l’ipotesi di creare un giardino zoologico, soluzione nella quale prevarrebbe l’aspetto economico su quello territoriale, scientifico e didattico, e che non sembra per altro adeguato ad una gestione economica comunale.

Legambiente è preoccupata che i rapporti, che sulla stampa appaiono oggi tesi, fra proprietà e gestione non si ripercuotano sugli animali presenti e sulle loro condizioni di salute, in particolare perché la situazione climatica, caldo e siccità, intervengono in una situazione di affollamento molto superiore a quella ritenuta idonea, con relativo inquinamento dell’acqua disponibile in quantità non sufficienti, con animali già in passato vittime di morie in periodi simili e non abituati ad alimentarsi in modo indipendente.