Dal 29 luglio al 7 agosto torna la Sagra dello Struzzo a Pozzuolo

POZZUOLO DEL FRIULI – Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, torna dal 29 luglio al 7 agosto a Pozzuolo la Sagra del Struzzo, che giunge così alla sua 24° edizione. Come da tradizione saranno due fine settimana di musica, divertimento e soprattutto di delizia per il palato: la manifestazione infatti è conosciuta anche fuori dai confini regionale per la qualità e cura della sua offerta gastronomica.

Il menu si caratterizza per numerosi piatti con carne di struzzo solo da allevamenti friulani (dagli gnocchi col ragù, allo spezzatino, al brasato, all’arrosto all’inglese e molti altri), senza far mancare comunque le specialità tipicamente friulane, dal frico alle grigliate di carne. Vini selezionati e boccali di spumeggiante birra accompagnano il tutto. La Sagra dello Struzzo è anche una Ecofesta, riconosciuta dalla Regione, perché tra le prime ha puntato all’azzeramento dei rifiuti utilizzando piatti in ceramica e bicchieri in vetro, oltre a tutte le altre soluzioni amiche dell’ambiente.

Ecco le date con alcuni appuntamenti musicali sulla pista da ballo completamente rifatta: si parte venerdì 29 luglio con i Caramel, sabato 30 luglio con l’orchestra Daniela Nespolo e domenica 31 luglio con i Collegium. Mercoledì 3 agosto si ripete il divertente evento “Sbrume sot de Lune”, ovvero lo schiuma party ideale per bambini, ragazzi e le loro famiglie. Si continua venerdì 5 agosto il ballo accompagnato dal Giuliano e i Baroni, sabato 6 agosto con Selena Valle, per concludere domenica 7 agosto con i Fantasy e l’estrazione della tombola. Ricco è anche il programma dell’Area G, quella cioè con musica moderna e di tendenza, dove non mancheranno prime assolute.