L’auto si ribalta sulla Pontebbana: muore un sessantasettenne di Gemona

ARTEGNA – E’ morto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente che l’ha visto protagonista, verificatosi sabato poco dopo le 20 all’altezza di Artegna. Per Ciro Baldissera, 67 anni, di Gemona del Friuli, non c’è stato nulla da fare. Insieme a lui viaggiava un’altra persona che è rimasta ferita in modo grave, ed è stata trasportata all’ospedale di Udine. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, con l’auto condotta da Baldissera che si è rovesciata finendo la sua corsa a lato della strada. Sul posto, per i rilievi, sono accorsi i carabinieri.

Grande il cordoglio per la scomparsa di Baldissera in tutto il Friuli, dove era molto conosciuto per la sua passione verso le feste popolari, che lo portavano a essere protagonista negli stand per la preparazione della polenta. Questo il commento del sindaco di Gemona, Roberto Revelant: «Un tragico incidente ci ha privato del tuo sorriso. Siamo sconvolti. Senza fiato e senza parole. Ricorderemo la tua gioia, il tuo entusiasmo e la tua generosità. Per Gemona, per molti, per me, rappresenti un esempio da seguire. Ti vogliamo bene. Resterai sempre tra noi. Mandi Ciro».