Ennesimo incidente mortale in A4: auto finisce sotto un Tir

FVG – Un incidente, dall’esito mortale, è avvenuto poco prima delle 17.30 nell’autostrada A4 all’altezza di Portogruaro in direzione Trieste. Dalle prime informazioni – sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118, personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico – un’auto ha tamponato violentemente un mezzo pesante. Entrambi procedevano sulla corsia di marcia dove c’erano rallentamenti. A seguito dell’incidente il tratto tra San Stino e Portogruaro è stato chiuso in direzione Trieste. Chi proviene da Venezia quindi esce a San Stino di Livenza. Chiuso lo svincolo di San Stino per chi è diretto a Trieste. Attualmente si segnalano code tra Cessalto e il Nodo di Portogruaro.