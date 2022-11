Porto di Trieste apre un ufficio a Bruxelles

TRIESTE – Esce dai confini italiani per promuovere attività che diano sempre più conto della sua naturale vocazione internazionale. Il porto di Trieste amplia la propria rappresentanza all’estero: dopo un anno dall’inaugurazione di Budapest, apre un ufficio a Bruxelles. La nuova sede, avviata in collaborazione con Alpe Adria SpA all’inizio del 2022, è già operativa da qualche settimana.

L’Autorità di Sistema Portuale conta così di avere un’interlocuzione più diretta con i rappresentanti delle istituzioni europee, creando nuove opportunità di dialogo con gli stakeholder e le realtà internazionali presenti a Bruxelles, e inoltre di avere più occasioni di promozione.

D’Agostino: «Un’opportunità per promuovere il modello Trieste»

“Il porto sta crescendo non solo in termini di traffici e infrastrutture ma anche di relazioni – spiega Zeno D’Agostino, presidente dei porti di Trieste e Monfalcone – L’apertura dell’ufficio svolge un ruolo chiave per avvicinare il porto alle istituzioni internazionali, ma rappresenta anche un’opportunità per promuovere il modello Trieste e il nostro know-how all’estero e così far compiere al nostro porto quel salto di qualità naturale per competere sui mercati globali”.