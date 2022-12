OmMama: coltivare consapevolezza attraverso la musica in un collettivo tutto al femminile

UDINE – OmMama ovvero Cantiamo la Luce delle Stelle, è un progetto nato tre anni or sono da un gruppo di donne dell’hinterland udinese e dalla spinta volta alla sperimentazione degli aspetti meno noti del canto e della voce umana; l’ensemble ha sviluppato quindi un criterio d’indagine particolare studiando e riproponendo canti originali di varie tradizioni spirituali ed effettuando vere e proprie letture comparative in chiave archetipale degli stessi lontano da ammiccamenti e tentazioni di tipo commerciali.

«Durante tale percorso privilegiato» ci racconta il M.o Massimo Devitor che, proveniente da decenni di studi nel settore, ne cura armonizzazioni ed arrangiamenti «si sono palesati quelli che sono chiamati i “segni” tangibili dell’ “Intelligenza Cosmica” che tutto pervade. Attingendo allo shaktismo e susseguentemente al patrimonio ancestrale dei Rishi, (i Maestri Vedici delle origini provenienti dalle stelle, da cui il motto del gruppo), è risultato inevitabile il dover prendere in considerazione un corretto atteggiamento di responsabile “apertura” alle forze intelligenti sovrasensibili, attraverso la musica.»

Si diceva, un gruppo vocale tutto al femminile, con background completamenti differenti: Gloria Verilli, Elena Zalateu, Teresa Zanini, Patrizia Peresutti, Silvia Defacio, Elisa Calviello hanno deciso di iniziare già questo percorso nel 2019 in un lavoro che ha coniugato suono, voce ed elementi basali. «Ogni suono è una responsabilità perchè il suono è un’energia intelligente» continua il M.o Devitor «che smuove le coscienze. Shakti come energia femminile veicola così nel progetto la forza della donna, lungi da qualsiasi speculazione sociale e politica!» Il messaggio è – non abbiamo bisogno di rivendicazioni ma in quanto donne impersonifichiamo già l’archetipo che manda avanti la società, quello della creatività per eccellenza. Una ripresa di coscienza.

Il suono, protagonista assoluto, ricercato per coltivare la consapevolezza, indispensabile in tale contesto, viene coltivato partendo da un precetto fondamentale: “imparare ad imparare dimenticando ciò in cui si crede“.

In questi anni di lavoro, OmMama ha già realizzato un trittico sonoro originale attingendo a fonti sapienziali poco note in occidente. Al primo episodio dal titolo Om Shri Hanuman Va Namaha (il video, girato da Roberto Munizzi nella suggestiva zona collinare di Fagagna, è uscito in questi giorni in co-produzione con Dorje Productions), seguiranno a breve uno magico sonoro basato su un rituale legato alla divinità Ganapati ed un canto del sapere “maneto” volto al ricongiungimento dell’essere umano con la propria Anima.

Il video medesimo che sta ottenendo un’ottima visibilità sui principali canali social, ha riscontrato sin da subito l’interesse di numerose associazioni che si occupano di musica esoterica, nonché di yoga e ricerca vocale, tanto che già ad inizio 2023 Devitor terrà alcune conferenze introduttive nei meriti di tale percorso seguiti da stages esperienziali sul rapporto tra mantra, voce e respiro, a numero chiuso, organizzati da OmMama Project in quel di Roma e Varese. E la volontà futura è quella di integrare al proprio interno persone creative, da musicisti a videomaker, da truccatrici a costumisti che ne condividano l’intento.

