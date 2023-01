Primarie del Pd, entusiasmo a Udine per Stefano Bonaccini

UDINE – “Costruiamo insieme un nuovo Partito Democratico che sappia trasformare i propri ideali in soluzioni concrete per i cittadini. Grazie anche oggi per il vostro entusiasmo. Avanti così, insieme”. Queste le parole usate da Stefano Bonaccini da Udine, dove è arrivato per incontrare i sostenitori alla corsa verso le Primarie del 26 febbraio, che decideranno la nuova guida del Pd.

«Con la sua esperienza come amministratore locale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini è di fatto garante di un’attenzione ai territori e alle Autonomie e anche per questo crediamo sia il candidato giusto per dare al Partito democratico un nuovo impulso perché ritorni a essere il partito del territorio, attento alle comunità locali, vicino alla società». Lo hanno affermato i consiglieri regionali del Pd Franco Iacop e Mariagrazia Santoro in occasione della visita di Bonaccini. Insieme a loro anche il candidato sindaco per il centrosinistra Alberto Felice De Toni e il capogruppo dem in consiglio comunale Alessandro Venanzi.

«Per noi, che in Fvg siamo impegnati in una sfida elettorali che riguarda anche il rinnovo delle amministrazioni locali, riteniamo che Stefano Bonaccini sia l’uomo giusto per dare vigore e slancio al Partito democratico anche in Friuli Venezia Giulia», chiudono Iacopo e Santoro.