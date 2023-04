Lavoro in Fvg, botta e risposta Pd-Lista Fedriga

FVG – “Fuori dalla narrazione fedrighiana e dei suoi cantori c’è la realtà: se ne vanno i giovani, i più istruiti, in cerca di opportunità e valorizzazione delle loro competenze. Vanno letti in questa prospettiva i dati sull’aumento delle assunzioni nel 2022, uniti al saldo negativo tra giovani che se ne vanno all’estero e professionalità che entrano: i numeri crudi vanno inseriti in un contesto che non dice nulla di buono per il futuro, e impone una programmazione di interventi promessi ma mai visti. Le culle sono vuote ma in compenso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie sono piene, con biglietti di sola andata e sconto giovani. Nei prossimi cinque anni questo sarà un pilastro programmatico del Pd, per fermare il declino”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, commentando i dati resi noti dall’Ires Fvg, in base ai quali nel 2022 il numero di assunzioni in Fvg nel settore privato è aumentato del 12,4% rispetto al 2021.

“Preoccupa e allarma per il futuro in modo particolare l’area del Pordenonese vocata all’industria dove – aggiunge il segretario dem – troviamo col 60,7% la percentuale più alta a livello nazionale di assunzioni difficili e una delle più elevate d’Italia per dimissioni volontarie. A questa crisi siamo chiamati tutti a rispondere, istituzioni, politica, società civile e categorie, sapendo che continuare ad adulare il Governatore – conclude Liva – non servirà a invertire il trend, attrarre risorse esterne e trattenere quelle interne”.

“È gravissimo il fatto che alcune notizie estremamente positive vengano distorte dai vertici regionali del Partito democratico per denigrare il tessuto produttivo e lavorativo della nostra regione”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Simone Polesello (Lista Fedriga), aggiungendo che “ancor più dopo la sonora sconfitta in occasione delle elezioni regionali, il segretario regionale del Pd, Renzo Liva, non perde occasione per denigrare il Friuli Venezia Giulia”.

“Secondo i dati di Ires Fvg, infatti, l’anno scorso le nuove posizioni nel settore privato sono aumentate del 12,4% con quasi 18mila nuovi posti di lavoro e una crescita delle assunzioni a tempo indeterminato del +25,8%. Notevolmente aumentati – prosegue l’intervento – anche i contratti stagionali +20,5%, a testimonianza del buon andamento del comparto turistico”.

“Nonostante la narrativa disfattista del Pd, quindi, i dati parlano chiaro: in Friuli Venezia Giulia il tasso di occupazione continua a crescere. Il nostro impegno – conclude Polesello – è quello di rinnovare l’impegno e le scelte di buon senso per valorizzare e favorire la crescita economica e sociale del nostro territorio”.