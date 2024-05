PORDENONE – “Sulla sanità pubblica il Governo sta sbagliando e deve vergognarsi”. Lo ha detto a Pordenone il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alle europee Stefano Bonaccini.

“Puoi aver votato Salvini e Meloni fin che vuoi – ha detto l’esponente dem – ma quando si parla dei tuoi figli e dei tuoi familiari l’appartenenza politica la si mette da parte. Ci sono due cose nella vita che nessuno di noi decide, dove nascere e da chi nascere. E noi non possiamo accettare di vivere in un Paese in un cui un bambino che nasce in una famiglia povera o in un territorio più sfortunato debba per tutta la vita pagare le conseguenze di non avere le stesse opportunità di altri”.

“Da presidente di Regione non mi permetto di andare nei territori di figure istituzionali con cui ho collaborato e collaboro ma – ha precisato Bonaccini – ci sono battaglie da fare. Se si è d’accordo su un modello di sanità pubblica ci si deve battere a prescindere dell’appartenenza politica. Se non lo fai diventi connivente”.

Bonaccini, l’affondo su Vannacci e Berlato

A margine il presidente, in merito alla candidatura di Vannacci, ha detto che “se candidi uno che definisce ‘uomo di Stato’ Mussolini che ha guidato un regime assassino che promulgato le leggi razziali vuol dire che ti schieri dalla parte dei nostalgici del fascismo, cosa che non era la Lega delle origini”, mentre ha stigmatizzato la candidatura di Berlato come vicecapolista FdI nel Nordest “un dichiarato no vax che ha detto che la pandemia è stata un’invenzione” ricordando “le vittime e i tanti medici del servizio pubblico che ci hanno rimesso la vita per salvare le nostre”.

In tema di economia, per Bonaccini “è incredibile che la Lega che qui governa scriva nei manifesti ‘più Italia meno europa’ proprio nella Regione quarta regione per export pro capite. Se noi fossimo usciti dall’euro come voleva la felpa che indossava Salvini le imprese Fvg non sarebbero state competitive sui mercati internazionali” e “il tema del lavoro è collegato a politiche industriali che mancano. I dati ci dicono che la produzione industriale è crollata del 4 % e per regioni manifatturiere come le nostre – ha sottolineato – è un dramma”.

