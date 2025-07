Traffico A4 Trieste: code e rallentamenti previsti il 5-6 luglio

TRIESTE – Il primo fine settimana di luglio si preannuncia da bollino rosso sulla rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico. Tra l’avvio dei saldi estivi sabato 5 luglio, il concerto del rapper Lazza a Lignano Sabbiadoro nella stessa giornata e l’esibizione delle Frecce Tricolori domenica 6 luglio, sono attesi forti flussi di traffico, in particolare sulla A4 in direzione Trieste.

Sabato 5 luglio: traffico intenso e rischio code nel pomeriggio

Secondo i dati storici sui transiti e le relative congestioni, sabato sarà la giornata più critica, con la previsione di oltre 180 mila veicoli in movimento lungo la rete autostradale. Le code e i rallentamenti sono attesi soprattutto nel pomeriggio, in direzione Trieste, con probabili disagi in prossimità degli svincoli che conducono verso le località balneari.

Anche domenica 6 luglio preoccupa

Domenica si prevedono numeri simili, ma con un traffico più diramato in varie direzioni, complice anche la durata più lunga del divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Nonostante la distribuzione dei flussi, saranno comunque possibili code e rallentamenti verso il mare, con particolare attenzione agli svincoli principali.

Nelle ultime settimane, i dati registrano un trend di crescita costante: solo domenica 30 giugno si è registrato un +4% rispetto al 2024, con 179 mila transiti contro i 171 mila dell’anno precedente.

Personale rafforzato e stop ai mezzi pesanti

Per gestire al meglio la situazione, Autostrade Alto Adriatico ha rafforzato il personale operativo già da questa prima parte di stagione. Nel fine settimana saranno attivi circa 300 addetti, tra cui esattori, ausiliari del traffico, tecnici impiantisti, manutentori, operatori radio e assistenti ai piazzali.

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22, misura che punta a snellire il traffico e ridurre il rischio di congestioni nei momenti di maggiore afflusso.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook