Pordenonelegge 2025: date, ospiti e programma del festival

Dal 17 al 21 settembre 2025, Pordenonelegge celebra la sua 26esima edizione e si conferma Festa del libro e della libertà, con un programma imponente che coinvolgerà oltre 650 voci del pensiero contemporaneo e 350 eventi distribuiti in 5 giorni. Come annunciato durante la presentazione ufficiale tenutasi a Milano, il festival animerà più di 50 luoghi della città, trasformando Pordenone in un osservatorio culturale a cielo aperto.

Un’Europa protagonista tra letteratura e scenografia urbana

Quest’anno il tema europeo attraverserà la rassegna non solo nei contenuti, ma anche nella forma: l’Europa sarà la scenografia speciale della città, unendo idealmente la parola scritta ai valori comunitari. A suggellare questa visione sarà il concerto finale dedicato alla IX Sinfonia di Beethoven, con le note dell’Inno alla Gioia, simbolo dell’unità europea.

Apre Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace

L’apertura della manifestazione sarà affidata a una figura di rilievo mondiale: Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace e attivista iraniana per i diritti umani. La sua presenza sottolinea l’attenzione del festival ai temi cruciali dell’attualità e il suo impegno per una cultura che difenda la libertà e i diritti fondamentali.

Letteratura globale: voci internazionali in dialogo

A raccontare il mondo attraverso la narrativa saranno grandi nomi della scena letteraria mondiale: lo scrittore egiziano Ala-Al-Aswani, la spagnola Clara Sanchez, l’ucraino Oleksii Nikitin, e ancora Ildefonso Falcones, insignito del Premio Crédit Agricole “La storia in un romanzo”, insieme all’olandese Jan Brokken, l’israeliano Roy Chen, l’italo-palestinese Alae Al Said, il gallese William Wall, la bosniaca Elvira Mujčić, il croato Robert Perisic e l’ucraino Yaroslav Trofimov.

Una vetrina speciale sarà dedicata alla letteratura francese contemporanea con ospiti come Bernard Friot, Julia Deck, Paul Richardot, Carole Martinez, Eric Chevillard, Mokhtar Amoudi e Olivier Guez.

Narrativa italiana: un firmamento di autori

La narrativa italiana sarà rappresentata da centinaia di protagonisti che coprono tutto lo spettro della produzione culturale nazionale: Dacia Maraini, Melania Mazzucco, Emanuele Trevi, Nadia Terranova, Antonio Manzini, Francesco Piccolo, solo per citarne alcuni. Ci saranno anche dediche speciali: a Pier Vittorio Tondelli con Enrico Brizzi, a Andrea Camilleri con Francesco De Filippo, e a Luigi Meneghello con Lorenzo Renzi.

