Gorizia: inaugurato stabile Ater con efficienza energetica A4

È stato ufficialmente inaugurato a Gorizia il nuovo edificio Ater realizzato al posto dell’ex caserma dei Carabinieri in via San Michele. Alla cerimonia ha preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha definito l’opera un modello virtuoso di rigenerazione urbana, situata in una zona strategica e ben servita, a pochi passi da scuole, impianti sportivi, stazione e centro città.

Dieci alloggi pubblici per rispondere all’emergenza abitativa

Il nuovo complesso residenziale, di proprietà dell’Ater di Gorizia, comprende 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati a famiglie del territorio con affitti calmierati. L’intervento è stato finanziato grazie ai 2,4 milioni di euro del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, promosso dal Governo nazionale in sinergia con il Comune di Gorizia.

Una risposta concreta al bisogno di edilizia sociale

Durante l’inaugurazione, Amirante ha sottolineato il ruolo crescente dell’edilizia sociale nella pianificazione urbanistica del Friuli-Venezia Giulia. “Dal 2024 la Regione finanzia la programmazione quinquennale delle Ater, con risultati importanti sul piano dell’efficienza edilizia e della creazione di nuovi alloggi sovvenzionati”, ha spiegato.

La cerimonia ha visto la presenza anche del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e del presidente dell’Ater territoriale Daniele Sergon, che hanno condiviso la soddisfazione per un progetto che dà nuova vita a un’area prima abbandonata.

Appartamenti moderni, accessibili e sostenibili

Gli alloggi del nuovo edificio variano dai 46 ai 100 metri quadri, sono dotati di terrazzi e posti auto dedicati, e due unità al piano terra dispongono di accesso indipendente e soluzioni per l’accessibilità, compresa la domotica per una gestione facilitata degli impianti.

Grande attenzione è stata posta al tema dell’efficienza energetica: l’edificio raggiunge la Classe A4, la più alta in termini di prestazioni energetiche, grazie a interventi mirati come:

Cappotto termico esterno

Sistema ibrido di riscaldamento con pompa di calore e caldaia a condensazione

con pompa di calore e caldaia a condensazione Pannelli solari termici

Impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia

Un modello per il futuro della riqualificazione urbana

Il progetto di via San Michele rappresenta un punto di riferimento per le politiche abitative regionali e un esempio concreto di come riqualificare aree dismesse, restituendo valore al territorio. Un’iniziativa che unisce innovazione, sostenibilità e inclusione sociale, offrendo una risposta concreta alle esigenze abitative delle famiglie goriziane.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook