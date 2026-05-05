Addio ad Alex Zanardi, il Friuli-Venezia Giulia lo ricorda con commozione

Anche il Friuli-Venezia Giulia piange la scomparsa di Alex Zanardi, campione straordinario e simbolo universale di resilienza. A Maniago, città che più volte ha ospitato competizioni internazionali di paraciclismo, istituzioni e associazioni locali hanno espresso profondo cordoglio alla famiglia per la perdita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nello sport e nella comunità.

I funerali si terranno martedì 5 maggio alle ore 11 presso la Basilica di Santa Giustina a Padova, dove amici, autorità e cittadini si riuniranno per l’ultimo saluto.

Il ricordo delle istituzioni locali

Il sindaco di Maniago, Umberto Scarabello, ha proclamato il lutto cittadino, ricordando Zanardi come un “grande atleta e concittadino onorario”, oltre che mentore degli eventi di paraciclismo nella città.

“Per rendere omaggio alla sua figura e alla sua famiglia – ha dichiarato – parteciperanno ai funerali il sottoscritto e diversi amministratori maniaghesi. Saluteremo Alex a nome di tutta la comunità”.

Parole che testimoniano il forte legame tra il campione e il territorio, costruito negli anni attraverso sport, eventi e incontri.

Un esempio di coraggio nello sport

Il comitato organizzatore dei Campionati europei di paraciclismo di Maniago e Montereale Valcellina, in programma dal 12 al 14 giugno, sta valutando modalità per rendere omaggio a Zanardi durante la manifestazione.

Per l’associazione, Zanardi è stato “un esempio di coraggio e di forza di volontà”, qualità dimostrate anche sulle strade della pedemontana pordenonese. Proprio a Maniago, con la maglia azzurra, aveva partecipato ai Campionati mondiali del 2018, conquistando l’argento nella staffetta e il bronzo nella cronometro.

Il suo palmarès resta straordinario: dodici titoli mondiali nel paraciclismo, oltre a quattro medaglie d’oro e due d’argento alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. Numeri che raccontano solo in parte la grandezza di un atleta che ha saputo andare oltre ogni limite.

L’eredità umana di Zanardi

Non solo sport. La Filarmonica di Maniago ha voluto ricordare Zanardi come “un uomo di un’incredibile umanità”, capace di trasmettere forza e speranza a chiunque lo incontrasse.

“Un punto di riferimento non solo nello sport – hanno sottolineato – che rimarrà sempre nei nostri cuori”.

Il suo esempio continuerà a vivere nelle comunità che lo hanno conosciuto e negli eventi sportivi che portano avanti i valori in cui ha sempre creduto: determinazione, inclusione e passione.

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