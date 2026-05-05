Udine, scoperti cinque conducenti senza patente: quattro avevano documenti falsi

La Polizia Locale di Udine ha intensificato i controlli sulla circolazione stradale, portando alla luce una situazione preoccupante: cinque conducenti sono stati fermati senza un valido titolo di guida. Le operazioni, svolte in diverse zone della città, hanno evidenziato come il fenomeno delle patenti irregolari sia tutt’altro che marginale.

In ben quattro casi, i conducenti hanno esibito documenti risultati contraffatti, spesso di buona qualità ma comunque non validi per la guida in Italia. Gli interventi confermano l’impegno costante degli agenti nel garantire la sicurezza sulle strade urbane.

Patenti false: quattro casi in diverse zone della città

Il primo episodio si è verificato nella zona Est di Udine, dove un cittadino georgiano di 53 anni, fermato dopo una manovra pericolosa, ha mostrato una patente del proprio Paese poi risultata falsa.

Situazione analoga in Borgo Stazione, dove un 32enne egiziano residente a Milano ha esibito una patente e un permesso internazionale di guida completamente contraffatti, sebbene di ottima fattura.

Un terzo caso è stato accertato in viale Trieste, con protagonista un cittadino ghanese di 57 anni, residente nell’hinterland, che ha presentato una patente formato card anch’essa risultata non autentica.

Infine, lungo la circonvallazione cittadina, un 26enne pakistano coinvolto in un incidente stradale ha esibito un documento apparentemente rilasciato da una provincia del Pakistan, ma riconosciuto come falso dagli agenti.

Per tutti e quattro i conducenti sono scattate sanzioni di circa 4.000 euro, il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, il sequestro dei documenti falsi e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Patente revocata e recidiva: sequestrato il veicolo

Oltre ai casi di documenti falsi, gli agenti hanno individuato anche un altro episodio rilevante nella zona sud della città. Un cittadino albanese è stato fermato alla guida con una patente revocata da dieci anni.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era recidivo, aggravando ulteriormente la sua posizione. In questo caso è stata applicata una sanzione amministrativa di circa 5.000 euro, oltre al sequestro del veicolo finalizzato alla confisca.

Toffano: “Fenomeno preoccupante, ma alta professionalità degli agenti”

A commentare l’operazione è stata Rosi Toffano, che ha sottolineato la gravità del fenomeno:

“Quello delle patenti false è un fenomeno preoccupante, perché incide direttamente sulla sicurezza di tutti gli utenti della strada”.

Allo stesso tempo, Toffano ha evidenziato il valore del lavoro svolto dagli agenti:

“Questi interventi dimostrano l’attenzione, la preparazione e la professionalità della Polizia Locale di Udine, impegnata quotidianamente nei controlli sul territorio”.

Un’attività fondamentale, dunque, per garantire una maggiore sicurezza, individuando anche quelle situazioni che possono apparire regolari ma che rappresentano un rischio concreto per la collettività.

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