PORDENONE – Una cerimonia di inaugurazione al Centro di Medicina di via Oberdan ha visto la presentazione del nuovo mammografo con tomosintesi e l’annuncio del progetto del Green Building della Salute da parte dell’AD Vincenzo Papes. Il nuovo progetto, un’imponente clinica privata di 3000 metri quadrati, risponde alla crescente richiesta di servizi sanitari in Friuli Venezia Giulia, in particolare per una popolazione con un’età media superiore alla media nazionale. Con una media di 48 anni contro i 46 nazionali, Pordenone si colloca al centro di questa necessità.

Il trend attuale indica un significativo spostamento della domanda di servizi sanitari verso il settore privato. Vincenzo Papes ha sottolineato l’importanza di strutture adeguate che possano completare l’offerta pubblica, evidenziando la strategia di organizzazione ad “hub e spoke” del gruppo, con centri di primo livello diffusi e centri di eccellenza nei capoluoghi.

Nuovo hub provinciale della salute

La città di Pordenone diventerà presto l’hub provinciale del gruppo, con un focus sull’eccellenza della diagnostica. La clinica coprirà l’intera filiera della salute, offrendo servizi che vanno dall’attività clinica al follow-up, passando per chirurgia e diagnostica.

Si registra un aumento del ricorso ad assicurazioni e fondi sanitari per sostenere i costi delle prestazioni mediche. Si prevede che le aziende diventeranno sempre più importanti nel coprire i costi della salute dei dipendenti attraverso il welfare e i fondi.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di diverse figure importanti nel campo della sanità e delle istituzioni locali. Tra questi il Dottor Francesco Coran, il Dottor Giuseppe Tonutti, Guglielmina Cucci e molti altri, evidenziando un ampio supporto e interesse nella nuova struttura.

Potenziamento della senologia diagnostica

Il nuovo mammografo con tomosintesi rappresenta un ulteriore passo avanti per il Centro di Medicina di Pordenone nel potenziamento della senologia diagnostica. La tecnologia avanzata permette un’analisi più accurata riducendo gli artefatti da sovrapposizione e consentendo l’individuazione precoce delle patologie.

Il radiologo senologo Francesco Coran ha sottolineato l’efficacia della tomosintesi e della mammografia tridimensionale nella diagnosi precoce, specialmente in presenza di seni densi. L’investimento in apparecchiature di alto livello garantisce diagnosi accurate, migliorando l’efficacia delle terapie successive.

Servizi dedicati alla salute femminile

Il Centro di Medicina di Pordenone offre una vasta gamma di servizi dedicati alla salute femminile, tra cui ginecologia e ostetricia, riabilitazione del pavimento pelvico, procreazione medicalmente assistita e senologia diagnostica.

Con l’accorpamento dei principali servizi ambulatoriali al femminile presso la sede di via Oberdan e l’estensione degli orari dei servizi di analisi di laboratorio, il Centro di Medicina di Pordenone si conferma come un punto di riferimento nella regione, con un’ampia gamma di servizi e specialisti.

Il progetto del Green Building della Salute a Pordenone rappresenta un passo avanti significativo nel miglioramento dell’offerta sanitaria nella regione. Con un approccio orientato alla qualità e all’innovazione tecnologica, il Centro di Medicina punta a diventare un centro d’eccellenza nella diagnosi e nella cura, garantendo servizi all’avanguardia per la popolazione locale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook