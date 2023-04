Nuovo consiglio regionale, Mazzolini e Russo confermati vicepresidenti

FVG – Continuità ed esperienza sono gli aspetti che, secondo Stefano Mazzolini, rieletto vicepresidente del Consiglio regionale nel corso della prima seduta della XIII Legislatura, caratterizzano il nuovo assetto della Giuntaregionale così come di presidenza e vicepresidenza del Consiglio. Mazzolini, che è passato da Lega Salvini a Lista Fedriga, ha sottolineato come questo comporti “pochi o nulli cambiamenti, in favore di un lavoro di continuità rispetto a quanto è già stato fatto” durante gli scorsi anni.

Se all’interno della Giunta, ha affermato, “i nomi sono rimasti più o meno gli stessi”, anche vicepresidenza e presidenza del Consiglio sono andate a persone che hanno già avuto esperienza all’interno dell’Assemblea legislativa e che, quindi, “hanno la capacità di lavorare e spiegare ai nuovi arrivati il sistema con cui si procede per portare a casa i migliori risultati: leggi più semplici, facili, veloci e comprensibili”.

Costante anche l’impegno di Mazzolini – che ha pronunciato il giuramento in italiano, tedesco, sloveno e friulano – per la montagna: “È e resta il mio pilastro e intendo rappresentarne, all’interno del Consiglio regionale, la forza”.

Per Francesco Russo, rieletto vicepresidente del Consiglio regionale nel corso della prima seduta della XIII legislatura, quest’ultima inizia auspicando che “si possa lavorare un po’ meglio e un po’ più in sintonia tra Maggioranza e Opposizione per il bene della regione tutta”.

Russo si è detto “orgoglioso di rappresentare ancora Trieste” ma ha anche fatto notare come “in questo Consiglio le donne siano pochissime”, annunciando di aver intenzione di ripresentare la legge sulla doppia preferenza di genere. Inoltre, tra i “molti altri argomenti da affrontare”, ha proseguito il consigliere, “al primo posto ci sono le difficoltà economiche che le tante famiglie di questa regione stanno vivendo”.

Sulla legge elettorale, invece, Russo ha fatto notare come “tutte siano perfettibili e abbiano i propri difetti. Tuttavia – ha concluso – questa garantisce una buona rappresentanza anche alle opposizioni e da, giustamente, voce a tutte le minoranze e a tutte le parti della regione”.