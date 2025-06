Triskell 2025, il festival celtico di Trieste compie 25 anni all’insegna del green

Il Triskell Celtic Festival, in pieno svolgimento dal 20 al 29 giugno 2025 nel consueto Boschetto del Ferdinandeo di Trieste, festeggiando le 25 candeline con un programma che intreccia musica folk, riti druidici e sostenibilità ambientale.

Il parco cittadino diventa ancora una volta teatro di concerti, market artigianali e rievocazioni storiche, immersi fra querce secolari e sentieri ombreggiati che richiamano visitatori da tutta la Friuli-Venezia Giulia e dalle vicine Slovenia e Croazia.

Eco-eventi: il sostegno della Regione

«Il Triskell conferma la propria vocazione green» sottolinea l’assessore regionale Fabio Scoccimarro, ricordando il contributo erogato dalla Direzione Ambiente per ridurre rifiuti, contrastare lo spreco alimentare e promuovere l’educazione ambientale fra i più piccoli.

Materiali compostabili e rifiuti zero

La manifestazione, organizzata dall’associazione Uther Pendragon, di cui Elisabetta Sulli è Presidente, è certificata eco-festa plastic free: stoviglie 100 % compostabili, isole di raccolta differenziata presidiate da volontari e un piano di monitoraggio che punta a tagliare del 80 % i rifiuti indifferenziati rispetto al 2019.

Laboratori “green” per bambini

Ogni pomeriggio attività didattiche guidano i più giovani alla scoperta del riciclo creativo, dalla costruzione di amuleti celtici con materiali di recupero alla pittura con colori naturali estratti da piante officinali locali.

Domenica 29 giugno: pulizia del bosco aperta a tutti

Gran finale con la pulizia collettiva del bosco (ore 9.30): guanti, sacchi e tanta voglia di restituire alla natura ciò che il festival utilizza, in un simbolico abbraccio fra comunità e territorio.

Come raggiungere il festival in modo green

L’area è collegata con le linee 25, 26 e 26/ di Trieste Trasporti; nei giorni del Triskell gli orari serali sono potenziati e la viabilità in via de Marchesetti è rimodulata per incentivare l’uso del bus e ridurre il traffico privato.

Musica, falò e cultura celtica

Dal concerto dei Folkstone al tradizionale falò di San Giovanni, passando per matrimoni con rito druidico e tornei di arco storico: oltre 70 appuntamenti trasportano Trieste in un’atmosfera da antica Bretagna.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook