Al No Borders Music Festival il grande ritorno di Mannarino

TARVISIO – Il No Borders Music Festival, la rassegna musicale immersa nella natura, annuncia oggi un grande ritorno per la sua 28esima edizione: Mannarino. Il concerto si terrà domenica 16 luglio 2023 alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine – Tarvisio, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali. Tappa del tour “Corde 2023”, il concerto di Mannarino sarà parte di un imperdibile ciclo di appuntamenti estivi. Dopo il doppio appuntamento al No Borders Music Festival dello scorso anno, in uno dei quali ha dato vita ad un concerto in notturna in alta quota a Sella Nevea in uno dei posti più suggestivi delle Alpi Giulie del Tarvisiano, torna a trovarci un cantautore dall’animo generoso e dalla penna sempre efficace.

Mannarino, considerato uno dei migliori artisti contemporanei, erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio de André, attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale ed un sound che attinge a ritmi d’Oltreoceano si è dimostrato un modello non omologato per le nuove generazioni. I primi quattro album, “Bar Della Rabbia”, “Supersantos”, “Al Monte” e “Apriti Cielo”, determinano la sua definitiva consacrazione come artista musicale. Il suo ultimo album “V” è uscito a settembre del 2021, anticipato dai singoli “Africa” e “Cantarè”, un lavoro intenso che parla le lingue del mondo, intriso di suoni della foresta e voci indigene registrate in Amazzonia. Una vera e propria scoperta. Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto, Farine Petra, Alfredo Magazine e Radio Deejay.