Due esperienze performative sul Carso per la prima tappa di Contaminazioni Digitali

È tutto pronto per la nuova edizione di Contaminazioni Digitali. Il 24 e il 25 giugno il pubblico potrà partecipare a due esperienze performative coinvolgenti e interattive (Di Fronte. War memory Experience e Oltrepassare). A San Martino del Carso la prima e a Redipuglia la seconda, queste performance desiderano condurre il pubblico a esplorare i luoghi della Grande guerra attraverso la contaminazione tra diversi linguaggi: un lavoro collettivo – realizzato dagli artisti assieme a chi quei luoghi li vive – capace di coniugare cammino e narrazione, dimensione poetica e approfondimento storico.

DI FRONTE. WAR MEMORY EXPERIENCE – La rassegna multidisciplinare promossa dal Comune di Turriaco e organizzata dall’associazione Quarantasettezeroquattro aprirà sabato 24 giugno (alle 17 alle 19, ogni otto minuti), a San Martino del Carso (partenza da piazza della Fontana), con una performance di aquasumARTE. “Di Fronte. War memory Experience” sarà un percorso multimediale da fruire individualmente o in coppia con l’uso di tablet e cuffie audio che porrà lo spettatore in relazione con l’ambiente circostante e lo condurrà dentro un’esperienza emotivamente coinvolgente. Un cammino tra memoria storica e letteratura, tra racconto della guerra e suggestioni poetiche, un’esperienza l’esplorazione di un luogo reale diventa anche un viaggio nella propria interiorità. La performance sarà poi riproposta anche domenica 25 giugno dalle 9.30 alle 11 e dalle 17 alle 19, con partenze sempre ogni otto minuti.

OLTREPASSARE – Contemporaneamente, domenica 25 giugno, alle 18, a Redipuglia (partenza dal parcheggio di Dolina dei Bersaglieri, in via del Carso) AZIONIfuoriPOSTO, alias Filippo Porre e Silvia Dezulian, proporrà un’affascinante passeggiata danzante: Oltrepassare. Si tratta di una performance itinerante che unisce movimento, esperienza sonora live e racconto storico. I performer interagiranno tra loro e il paesaggio grazie a due sculture sonore indossabili che amplificheranno il suono dei loro movimenti ed evidenzieranno la stessa conformità del suolo su cui i corpi si sposteranno. Danzeranno lungo i sentieri del Monte Sei Busi, seguiti dal pubblico che avrà modo di scoprire le vicende storiche che segnano l’area dietro Redipuglia grazie al racconto di Elisa de Zan.

LA RASSEGNA PROSEGUE – Da giovedì 29 giugno Contaminazioni Digitali si sposterà a Turriaco, dove fra gli ospiti ci saranno anche il giornalista, scrittore e conduttore radiotelevisivo Federico Taddia, e il fumettista e musicista Davide Toffolo.

PRENOTAZIONI – Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. La prenotazione è gradita. Per prenotare inviare un messaggio Whatsapp o sms al numero 328 8535125 indicando “nome, cognome, spettacolo, numero biglietti”. In caso di pioggia o eventuali spostamenti di orari saranno comunicati attraverso sito web e canali social.

IL PROGETTO – Contaminazioni digitali, spin-off di In\Visible Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco, organizzato dall’associazione Quarantasettezeroquattro, co-finanziato da Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Io sono Friuli Venezia Giulia. Il progetto è in partenariato con CSS, Puntozero società cooperativa, Aeson – Arti nella Natura e Associazione Fedora. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS. Arti, relazioni, scienze, un progetto a cura del Comune di Gradisca D’Isonzo, in partenariato con Kaleidoscienza, l’Università degli Studi di Udine (progetto COMUNICare H2O del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura), l’OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geografia Sperimentale, WWF AMP Miramare; e in rete con Intersezioni, rete di festival di arte e spettacolo dal vivo in spazi urbani e non convenzionali.

Info: contaminazionidigitali | Facebook | segreteria@quarantasettezeroquattro.it |