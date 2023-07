Inaugurata la nuova zipline di Tarvisio nella “Fun Area” dell’Angelo

TARVISIO – Il territorio di Tarvisio si arricchisce di una nuova attrazione turistica alla portata di tutti: la nuova Zipline all’interno della Fun Area dell’Angelo ai piedi del Colle del Combattente, permetterà di planare nel cielo provando l’emozione di volare tra i boschi della foresta millenaria di Tarvisio. Imbragati e allacciati al cavo del moderno impianto, la Zipline offre 560 metri di adrenalina pura con una pendenza del 27% e un dislivello di 143m, termina in prossimità del Fun Park ed è possibile ripetere l’esperienza risalendo al punto di partenza con la seggiovia dell’Angelo. Grazie alla doppia linea di fune è inoltre possibile provare l’emozione della discesa affiancati da una seconda persona in contemporanea. L’opera, finanziata con fondi regionali e realizzata da PromoTurismoFVG, sarà fruibile anche da parte di persone con disabilità motorie grazie ad una particolare configurazione tecnica dedicata che il personale di servizio adotterà in questi casi per garantire a tutti un divertimento puro, irripetibile e svolto in tutta sicurezza.

L’età minima per fruire dei voli in Zipline è pari a 10 anni compiuti o da compiere nell’anno corrente mentre i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un maggiorenne (non necessariamente genitore) che sottoscriva la liberatoria in qualità di accompagnatore. La Zipline sarà aperta al pubblico fino a domenica 3 settembre e poi nei due fine settimana successivi 9-10 e 16-17 settembre, l’orario dei voli sarà dalle ore 10.30 per il primo volo fino alle 17.30 per l’ultimo volo. Fino al 7 luglio compreso la vendita dei biglietti sarà esclusivamente in loco presso la biglietteria del Fun Park in via Alpi Giulie, mentre dall’8 luglio sarà possibile acquistare i biglietti anche online sul sito FVG STORE prenotando in anticipo la data e l’orario del volo.

È necessario presentarsi 30′ prima dell’orario del volo direttamente presso la cassa del Fun Park dell’Angelo, muniti di biglietto. L’intera attività avrà una durata complessiva di circa 40 minuti dal momento della partenza in seggiovia: 10 minuti di trasferimento in seggiovia, 20 minuti per indossare l’imbracatura, piccolo briefing e 2 minuti per la discesa in volo. Il volo ha un costo di 25,00 euro e comprende la salita in seggiovia dell’Angelo, l’uso dell’attrezzatura, il briefing teorico, l’assistenza del personale della Zipline e il percorso aereo. Altre info e contatti: Zipline Tarvisio (turismofvg.it)