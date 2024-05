La Chiesa si interroga sull’intelligenza artificiale. Convegno ecclesiale a Castellerio

UDINE – La Chiesa davanti alle sfide della tecnologia. In particolare l’intelligenza artificiale. Questo il cuore del convegno che l’Arcidiocesi di Udine, in particolare l’Ufficio per la pastorale delle Comunicazioni sociali, proporrà sabato 11 maggio in Seminario a Castellerio, alla vigilia della 58a Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali. Titolo del convegno sarà «Intelligenza artificiale e sapienza del cuore. Per una comunicazione pienamente umana».

«La Chiesa ha manifestato un cronico ritardo nel seguire gli sviluppi della tecnologia», spiega Giovanni Lesa, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle Comunicazioni sociali. «È successo, per esempio, per i pronunciamenti sul cinema e sui social media, giunti diversi anni dopo allo sviluppo di tali tecnologie. Stavolta siamo più puntuali: i primi interventi sulla robotica risalgono alla fine degli anni Ottanta e dalla pandemia in poi si sono moltiplicati i pronunciamenti e le iniziative sull’IA. Significa che i cristiani possono portare un contributo di pensiero non indifferente per lo sviluppo e l’utilizzo di questa tecnologia».

Con questo spirito, dunque, saranno inaugurati i lavori di sabato 11 maggio in Seminario, il cui programma sarà aperto da un intervento in video di mons. Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine. A seguire si alterneranno numerosi ospiti: il prof. Angelo Montanari dell’Università di Udine offrirà una relazione dal tema «Parole da condividere. Dizionario di base dell’intelligenza artificiale». «Il contributo delle confessioni religiose attiene alla questione antropologica» ha affermato Montanari al settimanale diocesano “La Vita Cattolica”. «Chi si interessa alla persona intravede le questioni che l’IA solleva dal punto di vista teorico e pratico-morale. In definitiva – ha concluso –, l’IA pone la questione su ciò che è specifico dell’essere umano.». Dopo l’intervento del docente udinese, al convegno interverranno il prof. Oscar Tiozzo Brasiola (Università di Padova), che offrirà una relazione-laboratorio sul tema «Le parole generative dell’intelligenza artificiale» seguendo un approccio pedagogico-educativo, e il prof. Giovanni Tridente (giornalista vaticanista e docente alla Pontificia università della Santa Croce di Roma), che in un intervento dal titolo «Intelligenza artificiale e sapienza del cuore» toccherà le questioni etiche espresse nel magistero della Chiesa.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita, previa iscrizione sul sito dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali (www.comunicazionisociali.diocesiudine.it).

Il convegno è frutto del lavoro di un gruppo di una decina di giovani under 35, con diverse sensibilità e competenze, nato in seno all’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali. «Da alcuni mesi stiamo svolgendo un cammino formativo e di progettazione condivisa – spiega infine Lesa – e penso che questo sia il valore aggiunto di una proposta che è sì formativa, ma soprattutto è figlia percorso plurale. Molti di questi giovani animeranno i momenti del convegno ». Il gruppo stesso nei mesi scorsi ha proposto anche un coinvolgimento tramite un questionario on-line che ha raccolto un centinaio di riscontri tra insegnanti, operatori pastorali e religiosi.

Il tema della Giornata – e del convegno diocesano dell’11 maggio – è l’ultimo tassello in ordine di tempo tra i contributi che la Chiesa ha offerto per il miglior sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale: oltre al già citato Messaggio papale per la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali 2024, infatti, ricordiamo l’iniziativa “Rome call for AI ethics” del 2020 sottoscritta, tra le altre, da Microsoft e IBM, oltre al Messaggio del Santo Padre per la Giornata mondiale della pace 2024, dal titolo «Intelligenza artificiale e pace».

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook