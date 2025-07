Il Friuli-Venezia Giulia è tra le regioni più truffate d’Italia sul web

Il Friuli Venezia Giulia è la sesta regione d’Italia più soggetta a truffe e frodi informatiche. Lo rivela uno studio pubblicato oggi da Truffa.net, elaborato su dati Istat, Eurostat, Ministero dell’Interno e polizia postale, incrociati con ricerche di Confartigianato e Il Sole 24 Ore. A rendere il dato ancora più significativo sono Trieste e Gorizia, le due province che spingono la regione verso i vertici della classifica nazionale.

Truffe in aumento: +10,3% in media

Il report analizza il fenomeno delle truffe online tra il 2019 e il 2024. Nelle prime 20 città italiane – inclusi Trieste e Gorizia – le denunce sono cresciute tra il 20% e il 140%. Complessivamente, si registra un aumento medio del 10,3%. Il Centro-Nord è più colpito rispetto al Sud, secondo lo studio, a causa di una maggiore digitalizzazione e una più marcata fiducia negli strumenti digitali, a differenza del Mezzogiorno dove permangono sfiducia nelle istituzioni e minore uso del web.

Udine in calo, ma resta vigile

La provincia di Udine è fuori dalla top 20. Secondo Il Sole 24 Ore, nel 2024 si contano 2.799 denunce per truffa e frode informatica, pari a 541,1 ogni 100mila abitanti, che la posizionano al 29° posto nazionale, in miglioramento rispetto al 2023. Tuttavia, si segnala un leggero aumento dei delitti informatici, con 94 casi totali e una posizione numero 103 in Italia.

Trieste: seconda in Italia per incidenza

Trieste è tra le città più esposte: 16° posto per numero assoluto di denunce (1.745), ma secondo posto nazionale per incidenza sulla popolazione, con 762,17 denunce ogni 100mila abitanti. La crescita è del 21,3% rispetto all’anno precedente. Solo Torino fa peggio in termini proporzionali.

Gorizia: sesta in Italia per incidenza

Anche Gorizia è tra le province più vulnerabili: 689,2 denunce per 100mila abitanti (totale: 954), con un incremento del 25%. La città si posiziona al sesto posto nazionale secondo il dato 2024.

Una regione vulnerabile: serve maggiore consapevolezza

Il report di Truffa.net dipinge un quadro chiaro: il Friuli-Venezia Giulia è terreno fertile per i truffatori online. Nonostante un buon livello di alfabetizzazione digitale, l’alta connettività si trasforma in un punto debole, se non accompagnata da una solida cultura della sicurezza informatica. Serve informazione, prevenzione e attenzione.

