ATP Challenger Trieste 2025: risultati aggiornati, sorprese e italiani in gara

È partito sui campi del Tc Triestino il Città di Trieste ATP Challenger, evento con un montepremi di 145 mila euro, organizzato dalla Tennis Events Fvg. Un torneo ormai storico, che vide nel 2020 trionfare Carlos Alcaraz, attualmente secondo al mondo, il quale aveva sconfitto in semifinale Lorenzo Musetti, oggi settimo nel ranking mondiale.

I favoriti

Per l’edizione 2025, la prima testa di serie è il tennista di Taipei Chun-Hsin Tseng, numero 96 ATP. Segue come seconda testa di serie il cileno Tomas Barrios Vera, finalista della scorsa edizione. Grande attenzione anche per il georgiano Nikoloz Basilashvili, ex numero 16 mondiale e reduce dalla vittoria al primo turno di Wimbledon contro Musetti, prima di arrendersi in quattro set contro Lorenzo Sonego.

Protagonisti italiani

Tra gli italiani, occhi puntati sul romano Matteo Gigante, numero 133 ATP e settima testa di serie, che nel corso dello scorso Roland Garros aveva superato Stefanos Tsitsipas al secondo turno. In campo anche Marco Cecchinato, reduce dalla vittoria nel Challenger di Milano, già semifinalista al Roland Garros, che ha superato brillantemente il primo turno e attende ora il vincente della sfida tra Tseng e l’indiano Sumit Nagal.

Federico Cinà sorprende all’esordio

Ottimo debutto per il giovane siciliano Federico Cinà, 18 anni e numero 279 ATP, che ha battuto in rimonta l’argentino Juan Pablo Ficovich, numero 155 del ranking, con il punteggio di 6-7(5), 7-5, 6-3. Cinà, semifinalista a Modena, sfiderà ora il vincitore del match tra Basilashvili e il ceco Maxim Mrva.

Altri match italiani e rinvii per oscurità

Diversi incontri degli italiani sono stati posticipati a mercoledì. Tra questi il match tra Giulio Zeppieri e l’austriaco Jurij Rodionov, quello tra Matteo Gigante e l’argentino Andrea Collarini, e infine la sfida tra Stefano Travaglia, fresco vincitore a Modena, e lo statunitense Tristan Boyer. Interrotto invece per oscurità il match tra Andrea Picchione e il francese Ugo Blanchet, con quest’ultimo avanti 7-6(3), 2-2.

Promesse locali in azione

Presenti anche due tennisti triestini nelle qualificazioni: Pietro Pampanin, reduce dal titolo ITF in doppio a Getxo in Spagna, ha superato il primo turno per il ritiro di Raul Brancaccio, ma è stato poi eliminato da Matej Dodig nel secondo turno. Michelangelo Zvech-Flaborea, invece, è stato sconfitto al primo turno dall’argentino Andrea Collarini.

