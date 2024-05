Oltre 70 allievi delle classi Maker e IOT dello Ial di Pordenone hanno partecipato ieri a un incontro di grande rilevanza nel contesto dell’innovazione industriale. L’evento, tenutosi presso il Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone, ha rappresentato un momento di condivisione e approfondimento sulle nuove frontiere dell’industria metalmeccanica, un settore in costante trasformazione.

Un’opportunità formativa e di networking

L’incontro, organizzato da Ial Fvg in collaborazione con Comet e aziende del territorio, ha offerto agli allievi non solo l’opportunità di ricevere un kit educativo innovativo, ma anche di interagire direttamente con figure chiave del settore. Riccardo Zanelli di Comet e Davis Goi dell’Area Meccanica di Ial Fvg hanno aperto i lavori sottolineando l’importanza della collaborazione tra formazione e imprese nel promuovere percorsi formativi aderenti alle esigenze del mercato.

Verso un’industria sempre più innovativa e sostenibile

L’intervento di Saverio Maisto, direttore generale di Comet, ha delineato una visione innovativa e sostenibile dell’industria meccanica regionale. Maisto ha evidenziato l’importanza di una stretta collaborazione tra formazione e lavoro nel favorire lo sviluppo territoriale, spingendo gli studenti a cogliere le opportunità offerte dalle trasformazioni digitali del settore.

L’importanza delle esperienze internazionali

Marianna Muin, Coordinatore dell’area internazionale di Ial Fvg, ha illustrato le molteplici opportunità di sviluppo delle competenze offerte agli allievi, tra cui i programmi di mobilità internazionale come Erasmus+ e la partecipazione a progetti come EcoVem. Muin ha sottolineato come queste esperienze formative all’estero non solo arricchiscano il bagaglio professionale degli studenti, ma favoriscano anche la crescita personale.

Consigli preziosi dalle imprese del settore

I rappresentanti delle aziende presenti all’incontro hanno animato un dibattito stimolante con gli allievi, fornendo consigli utili per i futuri colloqui di lavoro. Tra i suggerimenti, la preparazione approfondita sulle conoscenze di base e la dimostrazione di curiosità e intraprendenza sono emersi come elementi chiave per impressionare i selezionatori.

Conclusione e prospettive future

L’intervento del professor Andrea Vazzoler dello Ial Fvg ha chiuso l’incontro consegnando i kit educazionali della Kitronik agli allievi e ai docenti presenti. Questi kit rappresentano un’opportunità concreta per mettere in pratica in modo innovativo e coinvolgente quanto appreso in aula, preparando così le nuove generazioni alle sfide di un’industria sempre più evoluta e dinamica.

In conclusione, l’incontro al Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone ha confermato l’importanza della collaborazione tra istituzioni formative, imprese e studenti nel promuovere un’industria meccanica sempre più sostenibile, innovativa e orientata al futuro.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook