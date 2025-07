Viabilità montana, parte la riqualificazione della galleria tra Sauris e Ampezzo

Partiranno questa sera, dopo le ore 21, i lavori di riqualificazione della galleria “della Diga“, situata lungo l’ex provinciale 73 del Lumiei, strada di collegamento tra i comuni di Sauris e Ampezzo. A comunicarlo ufficialmente è stata oggi pomeriggio l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante.

Obiettivo sicurezza: interventi mirati per la riqualificazione

L’intervento, che si inserisce nel più ampio piano triennale (2025-2027) di riqualificazione della viabilità montana, coinvolgerà una galleria di circa 850 metri. Tra le principali migliorie previste ci saranno il consolidamento strutturale della galleria, la sostituzione e potenziamento dell’impianto di illuminazione con tecnologia LED ad alta efficienza energetica, e il miglioramento della segnaletica stradale verticale e orizzontale.

Disagi ridotti al minimo

Per limitare i disagi ai cittadini e turisti, i lavori saranno svolti esclusivamente in orario notturno, dalle ore 21 fino alle 6 del mattino, dal lunedì al venerdì. Durante le ore diurne, il traffico potrà transitare normalmente, mentre nel fine settimana la circolazione resterà completamente libera senza restrizioni, dalle ore 6 del venerdì fino alle ore 21 del lunedì.

Nel corso dei lavori, la viabilità verrà temporaneamente deviata lungo la strada comunale del Passo Pura, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto della diga.

Un investimento significativo per l’economia e il turismo locale

L’intervento ha un costo complessivo di 2,6 milioni di euro, finanziato in parte con 1,8 milioni provenienti dal Piano nazionale complementare al PNRR e 800 mila euro stanziati direttamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Il progetto rientra in un programma più ampio, che prevede ulteriori interventi come la messa in sicurezza dei versanti, la manutenzione dei muri di sostegno e il rinnovo delle barriere stradali.

«Questo progetto rappresenta un ulteriore passo concreto verso la modernizzazione della viabilità montana – ha affermato Amirante –. Puntiamo a creare una rete stradale sicura, resiliente ed efficiente per migliorare la qualità di vita delle comunità locali e favorire il turismo e l’economia delle aree montane del Friuli-Venezia Giulia».

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook