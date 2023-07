Tornano gli eventi di gustoCarnia: si parte dai vigneti di Forni di Sotto

FORNI DI SOTTO – Il primo evento del 2023 di gustoCarnia è in programma venerdì 14 luglio alle 19 tra i vigneti in alta quota di Forni di Sotto. In località Drogne ci si potrà immergere in un percorso enogastronomico durante il quale, a essere protagoniste saranno le pietanze di tutto il Friuli Venezia Giulia. I ristoranti partecipanti, infatti, proporranno otto piatti ideati e costruiti pensando alla montagna della regione, alle sue colline, alla pianura e al mare. Accanto agli chef sarà presente un vignaiolo o un maestro birraio, che farà degustare i propri prodotti, scelti come miglior abbinamento al cibo proposto e sarà a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità. Saranno presenti i produttori delle birre Foglie d’Erba, Garlatti Costa, La Birra di Meni, Basei, e dei vini Azienda Agricola Roberto Baldovin, Società Agricola Sturm, Azienda Agricola Mulino delle Tolle, Azienda Agricola Albafiorita.

Nel corso della serata saranno anche presentati il Bio-distretto e la pista ciclabile che collega Forni di Sotto a Forni di Sopra. A breve distanza dai vigneti sta sorgendo infatti un distretto biologico tra i più grandi d’Italia (150 ettari) con cantine vitivinicole, aziende agricole, zootecniche e strutture ricettive esclusive, che saranno legate da una filosofia interpretativa del territorio riassumibile in quattro parole: artigianalità, bellezza, salubrità ed accoglienza. Uno scorcio vivace del Friuli Venezia Giulia nello scenario incantevole delle Dolomiti Friulane. A intrattenere gli ospiti ci sarà un dj set sulla terrazza estiva, “Aspettando Happybeerday”, proposto per il quindicesimo compleanno del birrificio Foglie d’Erba.

Per partecipare è necessario prenotarsi al link https://www.eventbrite.it/…/ biglietti-nel-bel-mezzo-di…. Il costo dell’esperienza è di 60 euro. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il campo sportivo di Forni di Sotto.

Il progetto gustoCarnia è promosso dal mandamento di Tolmezzo di Confcommercio ed è legato all’accoglienza e alla ristorazione in Carnia. Attraverso un calendario di eventi in luoghi suggestivi, ristoratori e produttori puntano a promuovere la gastronomia, il territorio e l’accoglienza in Carnia.