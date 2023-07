Riparte il No Borders music Festival con Ben Harper e Mannarino

TARVISIO – Dopo l’esordio della XXVIII edizione, con i concerti di Jack Johnson e dei Baustelle, il No Borders Music Festival continua ad ospitare grandi artisti. Ai Laghi di Fusine si esibiranno Ben Harper & The Innocent Criminals (sabato 15 luglio) e Mannarino, preceduto da Lamante, (domenica 16 luglio), per un altro fine settimana all’insegna di musica, natura ed enogastronomia.

Ancora una volta la musica farà da padrona e non ci saranno delimitazioni di genere musicale, appartenenza sociale o geografica: al No Borders Music Festival vengono superate le barriere di ogni tipo, linguistiche, etniche, sociali e geografiche, e viene valorizzata la musica come forma culturale universale. Ben Harper, vincitore di tre Grammy Award, torna sul palco del festival dopo l’esibizione del 2018, tanto genuina quanto epica. Quest’anno la sua storica chitarra e la sua voce così limpida e intima, saranno accompagnate dai The Innocent Criminals. Una collaborazione storica la loro, che arriverà in concerto ai Laghi di Fusine di Tarvisio, proponendo dal vivo le hit che ne hanno garantito il successo. Mannarino, dopo il doppio appuntamento al No Borders Music Festival dello scorso anno, in uno dei quali ha dato vita ad un concerto in notturna ad alta quota tra le Alpi Giulie, torna nel Tarvisiano. Artista erede della grande tradizione di cantautori, Mannarino è un artista dall’animo generoso e dalla penna sempre efficace.

Questo weekend inoltre, grazie alla collaborazione con Ein Prosit Summer Edition, saranno organizzati laboratori, degustazioni e cene per valorizzare i prodotti della tradizione culinaria del Friuli Venezia Giulia. Prima dei concerti dalle ore 11:30 sempre ai Laghi di Fusine, Francesco Annibali terrà le degustazioni guidate ai vini con tema portante “Come parla il vino” e “La logica della degustazione” in aggiunta ai Laboratori del Sapore organizzati in collaborazione con PromoTurismoFvg e AgriFood FVG. Gli chef presenti che proporranno i loro menù durante le cene delle sere del 14-15 e del 16 luglio saranno: Arianna Consiglio (Exit Pastificio Urbano), Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini & Stefano Terigi (Giglio), Jacopo Ticchi (Ristorante Da Lucio), Federico Sisti (Frangente) e Alessandro Negrini (Il Luogo di Aimo e Nadia).