Aperta una raccolta fondi per Mortegliano, comune devastato dalla grandine

UDINE – In occasione della ventinovesima edizione di Friuli Doc, la più importante manifestazione in regione per la presentazione dei prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato regionale, il Comune di Udine ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, per sostenere le spese di ristrutturazione della casa di riposo di Mortegliano, il Comune che è stato più colpito dall’ondata di maltempo del 24 luglio scorso.

La raccolta fondi si inserisce nell’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Zompicchia, che ha organizzato una pastasciuttata solidale a favore del Comune di Mortegliano nella serata di lunedì 11 settembre, sfruttando lo spazio occupato nel corso della quattro giorni di Friuli Doc.

Il vicesindaco Alessandro Venanzi ha commentato: “Abbiamo accolto con molta gioia la proposta della Pro Loco di Zompicchia, che già si era molto impegnata per Amatrice nel 2017. Come Comune di Udine siamo stati molto felici di prolungare idealmente Friuli Doc per questa iniziativa e di contribuire con l’organizzazione di una nostra raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che permette a tutti di fare una piccola donazione tramite il semplice uso dello smartphone. Del resto, per la solidarietà, a maggior ragione durante una manifestazione come Friuli Doc che ci unisce tutti, c’è sempre tempo e spazio”.

Il link, già attivo, per chi desiderasse donare è: https://gofund.me/04d32464