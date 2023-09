Ancora due anteprime ad anticipare la 6^ edizione del Festival del Coraggio

Dopo le anteprime di settembre, in collaborazione con Pordenonelegge la prima e al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli la seguente, a ottobre sono in programma due nuovi appuntamenti che anticipano la sesta edizione del Festival del Coraggio, in calendario dall’11 al 15 ottobre, sempre a Cervignano del Friuli.

GLI OSPITI – Quest’anno si parlerà dell’Iran e dell’Ucraina, ma anche di Scampia e Sarajevo. Saranno affrontate tematiche attualissime come i cambiamenti climatici, la guerra, la scuola, le migrazioni, ci sarà il racconto di testimoni che con la propria arte hanno provato a cambiare le cose. Per farlo saranno presenti moltissimi ospiti che hanno toccato con mano tutto quello di cui racconteranno: a inaugurare ci saranno Rosalba Rotondo, la “preside coraggio” dell’istituto Alpi-Levi di Scampia, e il “prete anticamorra”, don Aniello Manganiello; ci sarà il teologo, filosofo e accademico, Vito Mancuso; la giornalista italo-iraniana Farian Sabahi; Filippo Giorgi, premio Nobel per la pace 2007, e massimo esperto internazionale sui cambiamenti climatici; Fausto Biloslavo, giornalista triestino, noto inviato di guerra; Eraldo Affinati, scrittore e insegnante, fondatore, insieme alla moglie, della scuola Penny Wirton per l’insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati. E non li abbiamo citati tutti!

ANTEPRIMA CON ENRICO GALIANO – Ma come detto prima dell’inizio sono previste altre due anteprime! “Geografia di un dolore perfetto” è il titolo dell’incontro che vedrà per protagonista Enrico Galiano e in programma mercoledì 4 ottobre, alle 18.30 nella sala consiliare del Comune di Aquileia (in piazza Garibaldi, 7). Il professore parlerà di persone e paesaggi. Ma anche di scelte, deviazioni, distanze, ripensamenti che hanno a che fare con il coraggio o con la sua assenza, con l’arte di sbagliare e rialzarsi, ripartire, cambiare, ricucire.

ANTEPRIMA CON MATTIA BIDOLI – L’altra anteprima ottobrina vedrà invece per protagonista Mattia Bidoli. Friulano di nascita, ma cittadino del mondo, da anni ormai mette nel suo zaino i giochi di magia e le macchine fotografiche e va nelle zone di guerra, nelle carceri, entra negli ospedali, nei campi profughi e ovunque ci sia bisogno. Lo fa perché non serve a niente voler cambiare il mondo se non si ha il coraggio, appunto, di andare là dove il mondo va cambiato. Sarà possibile ascoltare la sua testimonianza venerdì 6 ottobre, alle 20.30, alla sala del corpo di guardia, castello di sotto, a Strassoldo (via dei castelli, 22). L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Strassoldo.

Si ricorda che tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Eventuali variazioni e aggiornamenti del programma saranno comunicati sul sito www.festivaldelcoraggio.it, sui social e, per gli eventi di Cervignano del Friuli, tramite l’app “Municipium” del Comune.

IL FESTIVAL DEL CORAGGIO 2023 – La sesta edizione del Festival del Coraggio è nata da un’idea, con il sostegno e il coordinamento del Comune di Cervignano del Friuli e Citta che legge, ed è stata realizzata con la direzione artistica e co-organizzazione dell’associazione culturale Bottega Errante, con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Associazione culturale Teatro Pasolini e il supporto di Gruppo Altair, Cooperativa sociale onlus Itaca, Coop Alleanza 3.0, Cassa Rurale FVG, Friulair, LegaCoop Fvg, Chichibio, pizzeria Fratelli Cappello. Partner del progetto sono Comune di Aquileia, Damatrà Onlus, Isis – Istituto statale istruzione superiore della Bassa Friulana; Biblioteca Civica “Giuseppe Zigaina”, Casa della Musica, Teatro Pasolini, associazione italiana Biblioteche Sezione Fvg – Aib, Bill – Biblioteca della legalità del Friuli Venezia Giulia, Leggiamo 0-18, Associazione Agm Accademia di Musica, associazione Culturale Corima, associazione Culturale Euritmica, associazione Gente Que Sì, associazione Culturale Libermente Aps, associazione Diritti Del Malato Odv, associazione Culturale Musica 2000, A.S.D. Sci Club Cervignano, Auser Insieme Bassa Friulana Aps, Circolo Arci Cervignano Aps, Club Alpino Italiano – Sezione di Cervignano Del Friuli, Club Tileggounastoria, Cooperativa Bonawentura Trieste, Cooperativa Sociale Hanna House, CSS Teatro Stabile Di Innovazione Del Friuli Venezia Giulia, Enpa Sezione di Cervignano del Friuli, Fondazione Pordenonelegge.It, Parrocchia San Michele Arcangelo, Pro Loco Amici di Strassoldo Aps, Pro Loco Cervignano del Friuli Aps, Ricreatorio San Michele Arcangelo Aps, Scuola di Danza Avenal Asd, Scuole Ic Cervignano del Friuli, Scuole Isis della Bassa Friulana, Università per la Terza età Cervignano e Bassa Friulana.

