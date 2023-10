La giovane Claudia Sacco vince la 36esima edizione di Percoto Canta

UDINE – Arriva da Cecina, in provincia di Livorno, la vincitrice della 36a edizione di Percoto Canta, festival diventato un prestigioso punto di riferimento per tanti cantanti provenienti da tutta Italia. La giovanissima Claudia Sacco, cantautrice 17enne, ha convinto la giuria di qualità nella finalissima che si è svolta sabato sera, 30 settembre, sul palco del teatro Nuovo Giovanni da Udine. Una serata, che tra canzoni, ospiti e l’immancabile momento con la solidarietà nei confronti dell’Aisla (associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), ha trasformato il teatro cittadino in “una piccola Sanremo”.

La giuria di qualità composta da Bungaro, Chiara Galiazzo, Massimo Varini, Sergio Cerruti e Massimo Della Pelle, ha deciso di premiare al secondo posto Noemi Giuli, di Strozzacapponi in provincia di Perugia, e, al terzo, il piemontese Hoshi di Ciriè, in provincia di Torino, che si è aggiudicato anche il premio della giuria popolare.

Il premio della critica, assegnato dai giornalisti in sala, invece, è andato a Luca Vidale, di Lozza in provincia di Varese, mentre quello dell’Afi, l’associazione fonografici italiani, è andato a Luana Giuseppa Frazzitta (Pisa).

«Ancora una volta – ha commentato il direttore artistico di Percoto Canta, Nevio Lestuzzi – la musica, ma soprattutto i giovani, sono stati i grandi protagonisti di un appuntamento che in 36 anni di onorata carriera ha fatto emergere tanti giovani artisti. Ed è proprio questo lo scopo principale di un festival che affonda le sue origini in Friuli e che da una piccola manifestazione ha saputo negli anni diventare sempre più grande fino a farsi conoscere ed essere apprezzato a livello nazionale. E di questo dobbiamo ringraziare chi, dagli sponsor alle istituzioni, ci hanno dato fiducia e sostenuto in questo cammino per la promozione della musica e dei giovani talenti. Come accaduto anche l’altra sera al Nuovo di Udine».

E proprio le istituzioni, non hanno voluto far mancare, attraverso i propri rappresentanti, i propri saluti dal palco. A fare gli auguri a tutti i cantanti in gara, infatti, sono stati il sindaco di Pavia di Udine, Beppino Govetto, il consigliere comunale di Udine Lorenzo Patti e quello della Regione, Mauro Di Bert, che ha portato i saluti anche dell’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, assente per impegni improrogabili.

Spazio quindi alla musica con i cantanti in gara che si sono esibiti con un brano inedito e una cover. Nella serata, presentata da Luca Ferri e Giorgia Bortolossi, e con la partecipazione di Erica Viezzi, il pubblico ha potuto anche applaudire le intense esibizioni di Chiara Galiazzo e di Massimo Varini alla chitarra. Ad accompagnare tutti, rigorosamente dal vivo, un’energica Percoto Canta Band con la sezione archi dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Percoto Canta, infine, da anni ormai si apre, grazie all’Ente Friuli nel mondo, oltre i confini del Bel Paese grazie al Premio internazionale, assegnato a cittadini italiani che si sono saputi distinguere all’estero portando in alto la bandiera friulana. Quest’anno il premio è andato a Serena Basandella, musicista friulana che dal 2014 ricopre il ruolo di prima tromba presso l’Orchestra Sinfonica della Svizzera italiana a Lugano.

Elenco premiati

Giuria di qualità

Prima classificata: Claudia Sacco (Cecina-LI)

Seconda classificata: Noemi Giuli (Strozzacapponi-PG

Terzo Classificato: Hoshi (Ciriè-TO)

Premio giuria della critica: Luca Vidale (Lozza-VA)

Premio giuria popolare: Hoshi (Ciriè-TO)

Premio Afi: Luana Giuseppa Frazzitta (Pisa)