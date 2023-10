“The human touch – Prospettive a confronto sul benessere sociale” inaugura a Lignano Sabbiadoro

Inaugurerà a Lignano Sabbiadoro, sabato 7 ottobre, alle 11, la mostra “The human touch – Prospettive a confronto sul benessere sociale”. L’esposizione sarà ospitata, fino al 28 ottobre (da lunedì a venerdì 9-18.30; sabato dalle 9 alle 14, ingresso libero), dall’Istituto Tecnico Economico Turistico “P. Savorgnan di Brazzà” (via Mezzasacca 1). In occasione del vernissage è prevista anche una performance artistica delle artiste Sofia Cappello, Nicole Coceancig ed Eva Miola, alla quale parteciperà anche il sindaco della località balneare, Laura Giorgi, che in una nota ha fatto sapere: ««Touch. Toccare. Usare uno dei nostri sensi per avvicinare le persone e compiere questa azione e che invece oggi tutti associamo alle tecnologie. smartphone, tabletpc. Dispositivi di ogni genere che allontanano le persone, contribuiscono a isolare. Aumentano la solitudine e il disagio sociale. Con il progetto “The Human touch” al quale hanno aderito anche i nostri ragazzi dell’istituto Savorgnan di Brazzà, è stata realizzata una mostra dedicata al benessere sociale, alla volontà di uscire, di abbattere il disagio relazionale. E l’arte è uno degli strumenti migliori di comunicazione, perché in grado di trasmettere emozioni che possiamo condividere con l’altro, anche in silenzio, uniti da una comunicazione invisibile. Un’iniziativa importante, condivisa con la comunità che ha l’opportunità di visitare l’esposizione allestita all’interno della scuola e collegata al congresso internazionale “Accettazione e capacità di cambiamento” che IFOTES ha organizzato al Bell’Italia Village dal 18 al 22 ottobre prossimo, con il coinvolgimento anche di insegnanti e associazioni del territorio».

Lo “Human Touch” è un modo gentile e amichevole di trattare le persone che permette loro di sentirsi bene. «Gli individui e la società hanno bisogno, ora più che mai, di fare esperienza di questa caratteristica dell’umano, ritrovando fiducia nelle relazioni sociali. Il disagio relazionale che colpisce sempre più persone si manifesta sotto diverse forme: esclusione e isolamento, aumento di ansia e aggressività, vissuti depressivi e comportamenti autolesionistici. Si rende dunque necessario agire sulla cura della socialità e sulla prevenzione del malessere, aiutando le persone a sviluppare le capacità comunicative e le strategie di coping, per potenziare il benessere personale e collettivo. La ricerca scientifica, in ambito psicosociale e delle neuroscienze, ha individuato nella creatività e accessibilità alle diverse forme d’arte un veicolo di socialità e una risorsa per il potenziamento del benessere sociale», ha spiegato Diana Rucli, presidente dall’associazione culturale Artess – Association for Research and Training on Emotional Support Skills, che ha realizzato il progetto con il finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (bando Manifestazioni espositive 2023). È dunque in questo contesto che si inserisce questa mostra che vede esposti i lavori realizzati dagli studenti che hanno partecipato ai percorsi formativi “TESSERE” e “SMILE” (coordinati dall’associazione culturale Artess – Association for Research and Training on Emotional Support Skills), dal collettivo Intuitive Painting Telefonseelsorge Bonn – Progetto “Rooms of the Soul”, Davide Marizza, Lota.boi Gorizia, dagli artisti Sofia Cappello, Eva Miola, Rossella Damiani, Nicole Coceancig, Glauco Fanna, Erika Zucchiatti. La finalità di “The Human Touch” è quella di favorire, attraverso una mostra dedicata al tema del benessere sociale, la comunicazione e il dialogo tra le nuove generazioni, gli adulti e i diversi segmenti della società, valorizzando creatività, linguaggi e prospettive originali, varietà linguistica e culturale, e promuovendo l’opportunità – soprattutto per i più giovani – di esprimersi in una modalità relazionale caratterizzata da attenzione, rispetto e gentilezza.

LA MOSTRA – Il progetto è realizzato dall’associazione culturale Artess – Association for Research and Training on Emotional Support Skills con il finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (bando Manifestazioni espositive 2023); partner del progetto sono il Comune di Lignano Sabbiadoro, il Comune di Gorizia, IFOTES, l’Educandato Statale “Collegio Uccellis di Udine, il Liceo Percoto di Udine. La mostra a Lignano è realizzata con la collaborazione dell’istituto tecnico Economico Turistico P. Savorgnan di Brazzà.

Il catalogo virtuale multilingue sarà disponibile su https://thehumantouch.art-ess.org