Con Suns Europe la musica minorizzata d’Europa va in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Ci siamo! È arrivato il momento del concertone di Suns Europe, il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, con il sostegno finanziario del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e la collaborazione di numerosi altri soggetti pubblici e privati. Il momento più atteso del festival, in programma il 14 ottobre alle 21, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, incornicerà così una importante programmazione che è cominciata a giugno con Suns Europe Istât e si chiuderà il 28 ottobre, a Codroipo, con un concerto del musicista Devid Strussiat, che si esibirà durante le premiazioni della 44a edizione del San Simon, il principale concorso dedicato alla letteratura in lingua friulana, organizzato dal Comune di Codroipo.

IL CONCERTONE – Il concerto quest’anno vedrà esibirsi Dania O. Tausen, che con la sua corteccia pop, soul e rock, trattiene a stento l’amore per la propria lingua e la tradizione popolare delle isole Faroe. Ma ci sarà anche la indie pop band catalana Mishima, il cui suono è il punto d’incontro fra il british rock degli anni ’80 e la poetica dei grandi chansonnier francesi, uno dei gruppi più prestigiosi della scena musicale catalana contemporanea. Arriverà a Udine pure Ødei, rapper dalle tinte scure e dai versi potenti, uno degli artisti più conosciuti di Ipar Euskal Herria (Paese Basco francese). Vincitrice dell’edizione 2023 del Drèents Liedtiesfestival, il più importante festival della canzone dreents, Lisa Harms porterà a Suns Europe la morbidezza della sua voce e la tenue melodia della sua tromba. Un suono tagliente e una serie di riff esplosivi sono invece gli ingredienti dei Chroma, giovane band che giunge insospettabilmente dalle placide campagne del sud del Galles. Per il Friuli, in questa edizione numero nove, ci sarà Devid Strussiat, cantautore la cui poetica rotola costantemente alla ricerca di un’armonia fra l’uomo e la natura. Da segnalare infine che la serata vedrà anche degli ospiti speciali esibirsi a Suns Europe: stiamo parlando degli FLK (Friuli), indispensabile catalizzatore di una generazione, quella anni ’90, dalla forte sensibilità sociale e politica che con il loro nuovo album “30”, festeggiano il loro trentennale. L’intera serata – in diretta radiofonica su Radio Onde Furlane dalle 21 alle 23, condotta da Mauro Missana – sarà presentata da Michele Polo e Marianna Tonelli. I biglietti possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket e alla biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine (da martedì a sabato dalle 16 alle 19, a partire dal 10 ottobre).

CONCERTO ANUTIS – Sempre sabato 14 ottobre, alle 18, la Foyer del Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà il concerto del quartetto “Anutis”: “Memoria. Cantata a Pier Paolo Pasolini”, organizzato in collaborazione con il Teatri Stabil Furlan. In un’epoca in cui la difficoltà di dire e di raccontare pervade il cuore e raggiunge la voce, quattro giovani cantanti accomunate da simili domande e tormenti rivisitano la “Cantata in memoria di Pier Paolo Pasolini” di Giovanna Marini, mai così attuale. La musica di una compositrice, eseguita da quattro giovani voci controcorrente e dedicata a uno dei più grandi artisti e liberi pensatori del ‘900.

SUNS EUROPE ISTÂT – Il programma autunnale del festival chiude un’edizione di Suns Europe davvero ricca di appuntamenti che durante la stagione estiva ha proposto i concerti di Martina Iori Quintet (Ladinia) a Muzzana del Turgnano, Cûr di veri (Friuli) a Mereto di Tomba, Rivocs (Friuli) a Cormons, Lontras (Galizia) e Franco Giordani (Friuli) a Lavariano, Ziztada & Rlantz (Paese Basco) a Romans d’Isonzo, Mar Grimalt e Ada Elionor (Paesi Catalani) a Santa Margherita del Gruagno, Mar Grimalt (Paesi Catalani) e Massimo Silverio (Friuli) a Udine, Arnau Obiols (Paesi Catalani) a Cludinico di Ovaro, Urtie (Friuli) a Udine e Dje Baleti (Occitania) a Ligugnana di San Vito al Tagliamento.