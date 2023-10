Protezione Civile nelle scuole: prevenzione e solidarietà spiegate dai volontari di Udine

UDINE – Sono partite giovedì le attività di formazione e informazione sul mondo della Protezione Civile dedicate a bambini e ragazzi delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Visto il grande successo del programma dello scorso anno, in vista dell’anno scolastico appena iniziato la raccolta di adesioni è partita già a giugno e conta ad oggi 16 scuole, con quasi 1500 alunne e alunni coinvolti. Il progetto “Io cresco sicuro”, realizzato dal gruppo comunale volontari della Protezione civile di Udine, guidati dal referente del progetto scuole Giorgio Visintini e dal coordinatore dei volontari Graziano Mestroni, vuole informare e sensibilizzare bambine e bambini, ragazze e ragazzi delle scuole di Udine su temi relativi ai rischi di carattere naturale del territorio come terremoti, alluvioni e incendi e sull’attività della Protezione Civile. Le alunne e gli alunni capiranno cosa sono, da cosa sono generati e che conseguenze comportano i terremoti, le alluvioni e gli incendi, venendo a conoscenza delle migliori strategie di prevenzione dei rischi e delle migliori norme di comportamento da parte delle cittadine e dei cittadini.

Inoltre, i volontari spiegheranno cos’è la Protezione civile, quali sono gli ambiti e le modalità di intervento, che cos’è il numero unico di emergenza e come chiedere aiuto, il significato di essere un volontario della Protezione civile e della solidarietà in contesto di emergenza naturale. Le attività saranno strutturate per venire incontro al meglio alla fascia di età cui gli addetti si rivolgeranno, con linguaggi e strumenti didattici in linea con le competenze e conoscenze di alunne e alunni.

“Le bambine e i bambini che ho potuto incontrare in questa occasione hanno dimostrato una vivacità e un interesse per i temi legati alla sicurezza e alla cittadinanza che mi hanno piacevolmente sorpreso e fanno ben sperare per il futuro”, ha commentato l’assessore alla Protezione civile Andrea Zini. “Ringrazio quindi in modo particolare le maestre e i volontari che hanno saputo interessarli e coinvolgerli nel modo migliore su temi molto importanti”.

Lo scorso anno le scuole coinvolte sono state 17, con un totale di 627 ore di volontariato divise in 75 giornate di attività dei 10 volontari del gruppo scuole della Protezione civile di Udine.